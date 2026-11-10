גילה גמליאל שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה

שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל העריכה כי תקום ממשלת אחדות וכי הליכוד לא יעבור לאופוזיציה.

בריאיון לערוץ 7 ביום השבעת הכנסת הביעה תמיכה בקריאתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להקים ממשלה רחבה. "אני לא רואה שאנחנו נהיה באופוזיציה. אני לא רואה הקמה של ממשלה אחרת מלבד ממשלת אחדות בעת הזו", אמרה.

לדברי גמליאל, הקושי של כל אחד מהגושים להרכיב ממשלה בנפרד יוצר הזדמנות לשיתוף פעולה. היא הכירה בכך שיש גורמים שמתנגדים למהלך, אך אמרה כי להערכתה רוב הציבור מעוניין באחדות וכי בסופו של דבר המפלגות ימצאו דרך להקים ממשלה משותפת.

כשנשאלה אם ממשלת אחדות עשויה לכלול רוטציה בראשות הממשלה, התמקדה גמליאל באתגרים שלדבריה מחייבים עבודה משותפת. "המהות, זה מה שחשוב", אמרה, והוסיפה כי השאלה המרכזית היא כיצד תתמודד הממשלה עם האתגרים העומדים בפני המדינה.

גמליאל דחתה את העמדה שהציג המראיין ולפיה בגוש השינוי יש מי שמוכנים לשבת עם הליכוד בתנאי שנתניהו לא יעמוד בראש הממשלה. "זה נשמע לך הגיוני שיעדים של מפלגות זה היבטים פרסונליים?" אמרה. "זה דבר שבהחלט לא ניתן להתייחס אליו, בטח ובטח לא ברצינות".