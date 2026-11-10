מעמד חגיגי ומרגש של הכנסת ספר תורה חדש התקיים בסוף השבוע האחרון בישיבה התיכונית בדרום הר חברון, בהשתתפות תלמידי הישיבה, הוריהם והצוות החינוכי.

ספר התורה נתרם על ידי איש העסקים פריאל אטיאס, לשעב"ר מנכ"ל איירפורט סיטי, והוקדש לכבודו ולכבוד אימו, ולעילוי נשמת אביו יעקב אטיאס, הורי רעייתו יעקב ומרגלית בק, וחברו איתן צבי ארבל זכרם לברכה.

האירוע נפתח בשעות הבוקר בלימוד משותף של אבות ובנים בבית המדרש, בהשתתפות רבים מהורי התלמידים. בהמשך זכו המשתתפים לכתוב, לצד סופר הסת"ם, את האותיות האחרונות בספר התורה.

עם השלמת כתיבת האותיות יצאו המשתתפים בתהלוכה חגיגית, בשירה ובריקודים, וליוו את ספר התורה החדש עד להכנסתו להיכל הישיבה.

ראש הישיבה, הרב יאיר רוזנברג, סיכם: "אנו נרגשים מאוד ומתפללים להיות ראויים לספר התורה הזה. מעבר לכך שזהו ספר התורה הראשון שישמש את תלמידי הישיבה, הוא מסמל יותר מכל את החיבור העמוק בין הקודש לבין עולם העשייה והוספת הטוב בעולם - החיבור שמתוך תורה גדולה יוצאים לפעול ולעשות. זה החיבור שלאורו אנו מחנכים את תלמידינו ומכוונים את פועלנו".