ח"כ שירה שפירא מפלגת ישר!

ח"כ שירה שפירא ממפלגת ישר! נכנסה אתמול (שלישי), יום השבעתה לכנסת, כשבידיה תמונתו של בנה ענר.

בריאיון בעמדת ערוץ 7 במשכן סיפרה על הרגע שבו התרגשה עד דמעות. "אני בדרך כלל מדברת על ענר, אני לא מסתובבת עם תמונה שלו. החלטתי שלפה אני רוצה ממש פיזית להביא את התמונה שלו. איתי הוא בלב כל הזמן".

שפירא אמרה כי בכנסת היא מבקשת לפעול למען הצעירים בישראל, מתלמידים לקראת סיום התיכון ועד למשרתי מילואים, סטודנטים ומשפחות צעירות. היא ציינה כי בכוונתה לעסוק בין היתר בבריאות הנפש ובקשיים הכלכליים של צעירים. "אני חושבת שהדור הזה הוכיח את עצמו בצורה מדהימה. ועכשיו אנחנו צריכים להוכיח את עצמנו ולעבוד עבורו".

על המגעים להרכבת הממשלה אמרה שפירא כי מפלגתה שואפת להשלים את המהלך במהירות וכי היא סומכת על גדי איזנקוט ועל שותפיו. כשנשאלה על הרכב הקואליציה, הפנתה לארבעת העקרונות שהציג איזנקוט בבית הנשיא. "אנחנו מאמינים שעל סמך העקרונות האלה תוקם כאן ממשלה נהדרת, שתעבוד בשביל כל אזרחי מדינת ישראל", אמרה.

לשאלה איזה תפקיד תרצה למלא השיבה כי תמתין להרכבת הממשלה. את סדר העדיפויות שלה בכנסת כבר הגדירה: "להסתכל על הצעירים שלנו ולהתחיל לעבוד בשבילם, זאת משימת על".