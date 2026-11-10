ריקודים בהכתרת הרב דרור צילום: ללא

הרב צבי יהודה דרור, ראש הכולל בישיבת ההסדר נוף הגליל, הוכתר הערב (שלישי) כרב בית הכנסת "קיבוץ גלויות" בעיר, במעמד רב העיר הרב מנדי נחשון, רב העיר הקודם הרב ישעיהו הרצל והרב דני סגליס, ראש ישיבת ההסדר נוף הגליל.

בית הכנסת "קיבוץ גלויות" הוא מבתי הכנסת הוותיקים בעיר. במשך שנים נשמרה בו גחלת התפילה בזכות קבוצה מצומצמת של מתפללים מסורים, ובראשם החזן, מוותיקי העיר, יענקלה מרקוביץ.

בשנים האחרונות זוכה בית הכנסת לפריחה מחודשת. משפחות רבות מהגרעין התורני הציוני ומקהילת ישיבת ההסדר הצטרפו למתפללים הוותיקים, וכיום בית הכנסת מלא וגדוש במתפללים, צעירים ומבוגרים, בני הקהילה הוותיקה לצד המשפחות החדשות.

הרב דני סגליס, ראש ישיבת ההסדר נוף הגליל, בירך על המינוי ואמר לערוץ 7: "בית הכנסת קיבוץ גלויות הוא סיפור מרגש של התחדשות. לפני שנים ספורות עוד החזיקו בו במסירות קומץ מתפללים ותיקים, ובראשם ר' יענקלה מרקוביץ, וכיום, ברוך ה', בית הכנסת מלא וגדוש במשפחות מהגרעין התורני ומישיבת ההסדר. כה ייתן ה' וכה יוסיף".

לדבריו, "אך טבעי שהרב צבי יהודה דרור, שהוא רבם של עשרות אברכי הישיבה, יכהן כרב בית הכנסת. זהו חיבור מבורך בין הישיבה לבין הקהילה, ובין דור המייסדים לדור ההמשך".

הרב צבי יהודה דרור, המכונה בחיבה בישיבה "הרצי"ד", הוא מתלמידיהם של הרב אברהם שפירא זצ"ל, הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל והרב אלישע וישליצקי זצ"ל. הרב דרור משמש כראש הכולל בישיבת ההסדר. הוא מחבר הספרים "מזבח חדש" ו"סימן, סיבה והבדלה".

במודעת ברכה חגיגית שפרסמה ישיבת ההסדר נוף הגליל נכתב: "בית ישיבת ההסדר נוף הגליל מברך את הרב צבי יהודה דרור שליט"א, ראש הכולל בישיבה, לרגל היבחרו לכהן כרב בית הכנסת קיבוץ גלויות".

בני הישיבה הוסיפו את ברכתם: "יהי רצון שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה, בבריאות גופא ובנהורא מעליא".