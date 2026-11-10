שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, מתנער מההגדרה "אלימות המתנחלים" אך אומר שישנם פורעים ישראלים בשטח שצריך לטפל בהם ביד קשה.

בראיון לכאן חדשות אמר האקבי: "אני נזהר מאוד שלא לומר 'אלימות מתנחלים', כי אני חושב שזו הגדרה מוטעית. אלה לא האנשים שגרים ביהודה ושומרון. סך האנשים שגורמים לבעיות הוא כנראה כמה מאות בודדות, אולי 400 או 500 איש בסך הכול, שרבים מהם אפילו לא גרים שם".

לצד ההסתייגות מההכללה, האקבי גינה את המעשים עצמם והדגיש כי אין הצדקה לגלות סובלנות כלפי אלימות ופעילות טרור, ללא קשר לזהותם הלאומית של המבצעים. "סוג כזה של פשיעה ופעילות טרור לא צריך להתקבל בסובלנות".

"הפצרתי בישראלים לגבות מחיר ולהעניש את הפושעים במידה שווה - בין אם ישראלים הם אלה שמבצעים את הפשע או שאלה פלסטינים", הוסיף.

השגריר הבהיר גם כי האפשרות לתקיפה אמריקנית נוספת באיראן עדיין עומדת על הפרק, אף שהנשיא דונלד טראמפ מעדיף להגיע לפתרון באמצעות משא ומתן.

הוא דחה את הטענה שהמלחמה באיראן הייתה הגורם לתבוסת המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע שנערכו בארצות הברית בשבוע שעבר. לדבריו, אין לייחס את תוצאות הבחירות למלחמה.

חלק מרכזי בריאיון הוקדש למערכת הפוליטית בישראל, לאחר שטראמפ הביע במהלך מערכת הבחירות תמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו, ואף טען כי הוא היחיד שמסוגל לתקוף באיראן.

האקבי נשאל אם הנשיא האמריקני שגה בכך שהתייצב לצד נתניהו, והשיב בשלילה. "אני חושב שהוא דיבר כמי שעבד מקרוב מאוד עם ראש הממשלה נתניהו לאורך שנים רבות. יש ביניהם יחסים טובים מאוד ורמת אמון גבוהה, אך הנשיא הוכיח פעם אחר פעם שהוא מסוגל לעבוד עם אנשים מכל העולם שנמצאים במקומות שונים על הקשת הפוליטית. יש לנו כבוד רב לעובדה שיש בישראל בחירות שמתקיימות באופן סדיר והציבור מצביע בהן. ברור שנעבוד עם הממשלה שהעם בחר".