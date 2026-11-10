הרב שמואל יניב מסביר למה הפסיק להפגין צילום: דביר עמר

על רקע המחלוקת המתמשכת סביב חוק הגיוס, הרב שמואל יניב, מתלמידיו של הרב צבי יהודה הכהן קוק, מסביר בראיון לערוץ 7 את השינוי במנהגו להפגין בכניסה לבני ברק בעד גיוס חרדים.

הרב, שאיבד את נכדיו הלל ויגל יניב שנרצחו בפיגוע בחווארה בפברואר 2023, ואת נכדו אלישע יהונתן לובר שנפל בקרבות ברצועת עזה בדצמבר אותה שנה, אומר כי ההחלטה להפסיק להפגין נובעת דווקא מאהבתו לתורה ולעם ישראל.

"שאלה גדולה נשאלתי, מדוע שיניתי את טעמי, שהייתי מפגין בעוז ובקדושה", אמר הרב והוסיף כי המחאה נבעה מהאמונה שמלחמת ישראל היא מלחמת מצווה וחלק בלתי נפרד מתהליך הגאולה.

עם זאת, הרב יניב מדגיש את תרומתו הרוחנית של הציבור החרדי. "מה שהציבור החרדי דבק בתורה ותלמידי חכמים, ועוסק בתורה במאות אלפים, זה דבר שלא היה כמותו. זה נפלא מאוד. זה האור של התורה, מחיה אותנו, הוא מזין את נשמתנו. בלעדיו אין לנו שום דבר".

לצד ההערכה ללימוד התורה, הרב אינו חוזר בו מתפיסתו בדבר חשיבות האחיזה בארץ. "אנחנו באנו גם לממש את החזון הזה - והחזון הזה הוא במלחמה", אמר, והזכיר את השתתפותו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים.

לדבריו, "אם עכשיו אצעק ואמחה, אני מרגיש שזה עובר את הגבול, כאילו אני מחריב את עולם התורה. לא אחריב את עולם התורה".

הרב הוסיף: "יש כאן שני עמודים, יכין ובועז, שניהם נחוצים לנו". לדבריו, לימוד התורה וההגנה על הארץ אינם ערכים מתחרים, אלא שני יסודות שעליהם נשענת תקומת ישראל.

בהתייחסו לחוק הגיוס אמר כי הוא מקווה שיימצא הסדר שיאפשר את המשך לימודם של מי שמקדישים את חייהם לתורה לצד ההכרה והדרישה בחשיבות השירות הצבאי.

"אנחנו נמחה כמה שאנחנו יכולים, לא נבזה תלמידי חכמים, לא נבזה את התורה חלילה", סיכם הרב, והביע תקווה לאחדות בין חלקי העם: "אנחנו רוצים לקדש שם שמיים, לעשות כל מה שאנחנו יכולים".