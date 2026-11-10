יו"ר סיעת הציונות הדתית, ח"כ איתמר איתם, נכנס היום (שלישי) לראשונה למשכן הכנסת כחבר כנסת, ופרסם דברים אישיים על תחושת השליחות המלווה אותו עם תחילת כהונתו.

"שתי תחושות משמעותיות ליוו אותי כשנכנסתי היום למשכן הכנסת בפעם הראשונה כח"כ", כתב, והסביר כי מבחינתו, עצם קיומה של מדינה יהודית ריבונית אינו דבר מובן מאליו. "אחרי אלפי שנים בהם העם היהודי היה נתון לחסדי זרים בגלות, רק לפני 79 שנים - פסיק במונחים היסטוריים - זכינו לחזור לארצנו ולנהל שוב את חיינו בעצמנו".

לדבריו, גם המחלוקות הפוליטיות המתקיימות בישראל הן חלק מהזכות של העם היהודי לנהל את ענייניו בעצמו. "היכולת שלנו להתווכח ולריב במדינה משלנו היא נס שאסור לנו להתרגל אליו. וכמובן שגם את הוויכוחים והמריבות אנחנו צריכים לנהל מתוך ההבנה עד כמה המציאות המופלאה אליה זכינו להיוולד היא לא מובנת מאליה, ועליה לעמוד מעל לכל הפוליטיקות וחילוקי הדעות".

לצד הדברים על משמעות הריבונות והעצמאות, הקדיש איתם חלק מרכזי מהודעתו למחויבות שהוא חש כלפי מי שנשאו בנטל הלחימה וכלפי בני משפחותיהם. "יחד עם ההתרגשות גם תחושת אחריות. אחריות להיות שליח נאמן של עם ישראל, שליח של הלוחמים ושל הפצועים, וכמובן של נשותיהם הגיבורות, להביא את קולו של דור הניצחון לשולחן קבלת ההחלטות, לדאוג שההקרבה שלהם לא תהיה לשווא ושמדינת ישראל תיתן הכל למי שנתן לה הכל.

תחום נוסף שאיתם הציב על סדר יומו הוא המצב בגליל. לדבריו, הוא רואה חשיבות בפעילות פרלמנטרית שתתמודד עם מה שהגדיר כאובדן המשילות והרוב היהודי באזור.

בהמשך התייחס גם לאופן שבו בכוונתו להתנהל במערכת הפוליטית. לצד הרצון לקדם את עמדותיו, הדגיש את החשיבות שבלמידה, בניהול מחלוקות ענייניות וביכולת לשתף פעולה עם אחרים.

את דבריו חתם בהתייחסות אישית לדרך שבה הוא מבקש למלא את תפקידו כחבר כנסת, תוך הדגשת הענווה והנכונות להשקיע בעבודה הפרלמנטרית. "אני נכנס היום לתפקידי בענווה ובנכונות ללמוד ולעבוד קשה ומתפלל שאזכה להיות שליח נאמן לקב"ה ולעם ישראל".