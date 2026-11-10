יותר מארבע שנים שמשפחת קליינרמן ממודיעין עילית מחפשת אחר בנה מוישי, שנעלם בגיל 16 באזור הר מירון ומאז לא נודע מה עלה בגורלו.

כעת מתברר כי בזמן שהוריו ממתינים לכל פיסת מידע על מקום הימצאו, הם נדרשים להתמודד גם עם דרישות תשלום מהמוסד לביטוח לאומי ועם ביקור של המשטרה הצבאית, שהגיעה לביתם בחשד שבנם ערק מצה"ל

הפרטים נחשפו בכתבה של העיתונאי שלומי זייאנץ, שפורסמה במגזין האמריקני Ami, ומתארת את ההתמודדות של בני המשפחה עם הרשויות, הממשיכות להתייחס למוישי כאל צעיר החייב במילוי חובותיו האזרחיות.

על פי הפרסום, המוסד לביטוח לאומי החל לשלוח לבית המשפחה מכתבי התראה ודרישות לתשלום חובות וקנסות שנרשמו על שמו של מוישי. מאז היעלמותו הוא עבר את גיל 18, הגיל שבו חלה בדרך כלל חובת תשלום דמי ביטוח לאומי בהתאם למעמד המבוטח.

אלא שבמקרה של קליינרמן, שנעדר מאז מרץ 2022, הדרישות הגיעו לבית הוריו אף שמקום הימצאו אינו ידוע.

המקרה החריג לא הסתיים במכתבים. לפי הדיווח, לאחרונה הגיעו נציגי המשטרה הצבאית לבית משפחת קליינרמן במודיעין עילית כדי לאתר את מוישי, שלפי הפרסום הופיע ברישומים הצבאיים כמי שלא התייצב לשירות.

כאשר התבררה לבני המשפחה מטרת הביקור, הם השיבו לנציגי הצבא: "גם אנחנו מחפשים אותו".

קליינרמן נראה לאחרונה ב-25 במרץ 2022, באזור ציון רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. הוא היה אז בן 16, ומאותו יום נעלמו עקבותיו. במהלך השנים שחלפו מאז היעלמותו נערכו חיפושים נרחבים באזור מירון, ביערות הצפון ובמקומות נוספים. בפעילות השתתפו כוחות משטרה, יחידות חילוץ, מתנדבים ואנשי זק"א, בניסיון לאתר ממצאים שיוכלו להוביל לפתרון התעלומה.

המשטרה הקימה צוותי חקירה מיוחדים ובחנה כיווני חקירה שונים, לרבות אפשרות למעורבות פלילית או לאומנית בהיעלמותו.

במסגרת החקירות נעצרו לאורך השנים כמה חשודים במעורבות בפרשה, אך הם שוחררו בשל היעדר ראיות מספיקות.

בעקבות הפרסום נמסרה התייחסות מגורמים בצה"ל, שהסבירו כי צווי גיוס נשלחים לכל מועמד לשירות ביטחון המגיע לגיל המתאים. כאשר מועמד אינו מתייצב כנדרש, נפתחת בדיקה שמטרתה לברר את מקום הימצאו, ובמסגרתה עשויים נציגי הצבא להגיע לביתו.

לדברי הגורמים, כך אירע גם במקרה של קליינרמן. לאחר שנציגי הצבא הגיעו לבית המשפחה והבינו את נסיבות היעדרותו של מוישי, הם עזבו את המקום.