עשרות רבנים, ראשי ישיבות, דיינים ורבני קהילות מכל רחבי הארץ השתתפו בכינוס הייסוד של איגוד חכמי כורדיסטן, שנערך בבית הכנסת "כתר תורה - חוג'ה" בשכונת קטמונים בירושלים.

האיגוד החדש הוקם במטרה לשמר, לחקור ולהנחיל את המורשת התורנית של יהדות כורדיסטן לדורות הבאים, תוך חידוש העיסוק בכתביהם ובדרכי הנהגתם של חכמי העדה.

במסגרת פעילותו מתכוון האיגוד לפעול לפרסום כתבי חכמי כורדיסטן, להעמקת הלימוד בדרכי פסיקתם, לתיעוד מסורות התפילה והפיוט ולכתיבת חיבורים תורניים העוסקים במנהגי העדה. לצד זאת, מתוכננת פעילות תורנית בקרב בני הקהילה ברחבי הארץ.

שר הדתות לשעבר מיכאל מלכיאלי, שהשתתף בכינוס, הדגיש בדבריו את חשיבות החיבור לשורשים ואת האחריות המוטלת על ההורים בהעברת המורשת לילדיהם.

"כתוב: 'חוסך שבטו שונא בנו', ללמדנו ששונא בנו הוא מי שאינו מלמד את בנו לאיזה שבט הוא שייך, לאיזו מורשת וקהילה הוא שייך", אמר מלכיאלי.

מזכיר האיגוד, הרב בן אור ודאוקר, התייחס לזהותה הייחודית של יהדות כורדיסטן ולערכים שליוו את בני העדה לאורך הדורות.

"עדתנו היא שורשית, מכילה, לאומית, ציונית ודתית. החזרה לשורשים היא קריאת כיוון לכל בני העדה ולעם ישראל כולו: ללמוד מהי הדרך שבה הלכו אבותינו ולהמשיך לצעוד בדרך המשלבת תורה עם דרך ארץ", אמר.

באיגוד רואים בכינוס הייסוד את תחילתו של מהלך ארוך טווח להחייאת המורשת התורנית של יהדות כורדיסטן, מתוך שאיפה להנגיש את אוצרות ההלכה, הרוח והמסורת של חכמי העדה לציבור הרחב ולדורות הבאים.