נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן חושף בספרו האוטוביוגרפי החדש את תוכנו של המכתב האישי שהשאיר לו דונלד טראמפ בחדר הסגלגל בינואר 2021, עם כניסתו לתפקיד נשיא ארצות הברית.

המכתב, שתוכנו פורסם ב"ניו יורק טיימס", חושף נימה אישית וחמה מצד טראמפ כלפי יריבו הפוליטי, בניגוד בולט למערכת היחסים המתוחה בין השניים.

הדברים נכתבו לאחר שטראמפ הפסיד בבחירות לנשיאות ב-2020, סירב להכיר בתוצאות ולא קיים עם ביידן את המפגש המסורתי בין הנשיא היוצא לנשיא הנכנס.

למרות זאת, במכתב שהשאיר אחריו בחר טראמפ לברך את ביידן ולהדגיש את האחריות והמשמעות ההיסטורית של הכהונה בבית הלבן.

"ג'ו היקר", פתח טראמפ את מכתבו, "ההגעה לעבודה מדי יום בחדר הסגלגל היא ברכה שקשה לתאר במילים. ההיסטוריה מהדהדת מכל קיר, מכל פסל, מכל ציור יפה ומכל פינה במקום הקסום הזה".

בהמשך התייחס למורשת הנשיאים האמריקנים ולמקומו של ביידן בהיסטוריה. "אני מקווה שתיקח רגע מדי יום כדי להעריך היכן אתה נמצא ואת האנשים שהיו כאן לפניך - הענקים שעיצבו את מהלך ההיסטוריה האנושית. כעת יש לך הזדמנות לבחור את מקומך בהיסטוריה, ואני יודע שתישאר נאמן לעצמך ולעם האמריקני", כתב טראמפ.

הוא אף הביע ביטחון בכך שביידן יותיר חותם משמעותי ולא יסתפק בניהול השוטף של המדינה: "נשיאים רבים באו והלכו, ופשוט שלטו כרפובליקנים או כדמוקרטים. במידה רבה, הם לא שינו את ההיסטוריה, אלא פשוט נסחפו בזרם הבלתי פוסק שלה. זה לא יקרה לך, כי אני יודע עד כמה אתה אוהב את העם האמריקני".

טראמפ הוסיף כי לצד ההזדמנות ההיסטורית מוטלת על הנשיא אחריות כבדה כלפי מיליוני האזרחים התולים בו תקוות. "לא רק שאתה מצטרף לשושלת הנשיאים מהעבר, אלא שאתה נושא על כתפיך את התקוות והחלומות של האומה כולה", כתב.

את המכתב חתם בברכה אישית לביידן ולרעייתו: "מי ייתן ואלוהים יברך אותך ואת ג'יל, ואלוהים יברך את אמריקה! בברכה, דונלד".

בספרו החדש, "הבטיחי לי, אמריקה", שצפוי לצאת לאור ביום שלישי הבא, מתאר ביידן את הפתעתו מהנימה החברית של המכתב, במיוחד לנוכח התנהלותו של טראמפ סביב העברת השלטון.

לדבריו, בעת שקרא את הדברים חש כאילו קיימים שני דונלד טראמפ שונים: האחד שערער את יציבות הדמוקרטיה האמריקנית, והשני שבירך אותו במילים חמות שנשמעו כאילו נכתבו בידי חבר ותיק.