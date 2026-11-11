לקראת שבת פרשת תולדות, שתוקדש לנושא גוש קטיף, פרסמו הרב יגאל קמינצקי לשעבר רב גוש קטיף, והרב גבי קדוש לשעבר רב היישוב גני טל, מכתב מיוחד לרבנים ולמחנכים ברחבי הארץ, הקורא להעלות את סוגיית ההתיישבות בחבל עזה על סדר היום התורני והציבורי.

"לאחר עשרים שנות גלות מנחלת אבותינו, גוש קטיף יבה וירוקו, ושלוש שנות מלחמה עיקשת בעזה, חיילי צבא הגנה לישראל שוב ממשיכים את הציווי האלוקי לאברהם אבינו: 'לך לך... אל הארץ אשר אראך'", כתבו הרבנים.

במכתבם קושרים הרבנים בין פרשת תולדות, המתארת את ישיבתו של יצחק אבינו בגרר ואת חפירת הבארות, לבין ההיסטוריה של ההתיישבות היהודית בחבל עזה. לדבריהם, "לאורך כל ההיסטוריה מימי התנ"ך ואילך, עזה ובנותיה וגוש קטיף וכל בנותיו, קיבלו את בניה של הארץ הזאת בעליות וירידות של ההתיישבות".

הרבנים מדגישים את חשיבות העמקת התודעה הציבורית ביחס לחבל עזה, ורואים בלימוד ההיסטוריה של האזור ובקשרו למקורות היהודיים נדבך משמעותי בדיון על עתיד ההתיישבות בו. "העלאת המודעות לחבל עזה כארץ ישראל לאורך כל הדורות, מגדילה את החפץ הפנימי של האומה לעמוד על מעמדה להמשך מפעל ההתיישבות בחבל עזה", כתבו.

בהמשך פונים הרבנים ישירות לרבני הקהילות, למגידי השיעורים ולמחנכים, ומבקשים מהם להקדיש במהלך השבת זמן לעיסוק בנושא. "אנא, פעלו בשיעורים ובדרשות למען הגברת והעמקת התודעה של חבל עזה כארץ ישראל".

הרבנים מוסיפים: "בפרשת תולדות בה נקרא על יצחק אבינו והתיישבותו בגרר, ונוכח ששם ישראל ממשיך חיים וטוב בעולם וחופר בארות מים חיים לעומת סתימת הבארות ע"י הפלישתים, נא תנו בדרשות ובשיעורים מקום של כבוד להתיישבות המיוחלת בחבל עזה ובגוש קטיף יבנו ויכוננו".