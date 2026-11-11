קהל רב מתושבי ירושלים התכנסו אמש בבית ההספדים הספרדי בהר המנוחות כדי לחלוק כבוד אחרון לרב יעקב הררי הכהן ז"ל שהלך לעולמו והותיר אחריו חלל עמוק בלב מוקיריו.

הרב יעקב ז"ל בן 87 היה דמות מוכרת ואהובה בירושלים, כאשר במשך כארבעה עשורים עמד על משמרתו במסירות נפש כחזן וכגבאי בית הכנסת המיתולוגי 'עדס' - מעוז שירת הבקשות והפיוט הירושלמי.

בדברי הספד מרגשים התייחס בנו הבכור, שלמה, למסירות העצומה של אביו לבית הכנסת ולעבודת השם.

"במסירות נפש הלכת כל יום להתפלל בבית הכנסת 'עדס' בשכונת נחלאות בירושלים. כל כך אהבת את בית הכנסת - גם בימים הקרים של ירושלים וגם כשהיית בכיסא גלגלים. היית גאה להיות הגבאי של בית הכנסת; אהבת את שירת הבקשות ואת שיעורי התורה ביזדים ותמיד שמחת בזה. היית איש אמת. ככהן, תמיד עשית ברכת כהנים ולא פספסת אף פעם", אמר בקול בוכים.

הרב יעקב הררי משוחח עם ערוץ 7 ערוץ 7

רב השכונה, הרב שלמה סויסה, ספד לו אף הוא והעלה את מידותיו הנאצלות ואת הבית והמפואר שהקים.

"הוא לקח את המסורת והעביר אותה לדורות הבאים. אנחנו רואים את הילדים... רואים על הפנים את כוח הנתינה, את כוח החסד. כמה תורה וכמה אהבת תורה יש בבית הזה, כמה הרבצת תורה - לא לשם שמיים, הכל בהצנע, הכל בהסתרה. ממש קיים את הפסוק: 'הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך'. אלו הדברים לנשמת המנוח, ויהי רצון שיעמוד בתפילה ונזכה לביאת גואל".

הררי הותיר אחריו בנים ובנות ההולכים בדרכו. בין חתניו, מנכ"ל ערוץ 7 עוזי ברוך.

מסע ההלוויה המשיך להר המנוחות שם נטמן. בני המשפחה יושבים שבעה בבית המשפחה ברחוב שרי ישראל 15 (קומה 7) בירושלים.