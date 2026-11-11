ספר היסוד החסידי "נועם אלימלך" רשם השבוע הישג חריג בעולם האספנות הבינלאומי, כאשר עותק נדיר ושלם של מהדורת הדפוס הראשונה, שיצאה לאור בלבוב בשנת תקמ"ח (1788), נמכר במכירה פומבית של בית המכירות "גנזים" תמורת 2.36 מיליון דולר.

סכום זה קובע שיא עולמי חדש למחיר ששולם אי פעם עבור ספר מודפס.

הספר, שחיבר רבי אלימלך מליז'אנסק, נחשב לאחד הטקסטים המכוננים של תורת החסידות ונדפס לראשונה כשנה לאחר פטירתו.

העותק שהוצע למענם של אספנים בעלי שם עולמי עורר תחרות עזה בחדר המכירות, כאשר מספר מציעים התחרו ביניהם והקפיצו את המחיר עד לחציית רף שני המיליון דולר.

בבית המכירות "גנזים" מציינים כי מדובר בשבירת שיא נוספת של עצמם, לאחר שלפני ארבע שנים, בשנת 2022, נמכר במוסד עותק אחר של אותה מהדורה ראשונה בסכום של כ-1.3 מיליון דולר.

המומחים בבית המכירות מסבירים את נסיקת המחירים במגמה רחבה המאפיינת את שוק האספנות של כתבי יד וספרים עתיקים.

"אנחנו עדים בשנים האחרונות לעלייה מתמשכת ומשמעותית בביקוש לספרים יהודיים נדירים ולכתבי יד היסטוריים. מעגל האספנים הולך ומתרחב, האוכלוסייה היהודית בעולם גדלה, ויותר אנשים בעלי יכולת כלכלית מבקשים לרכוש אוצרות חשובים מן המורשת".

לדבריהם, המחסור המובנה בהיצע - שכן לא ניתן לייצר מחדש עותקים מקוריים או כתבי יד היסטוריים מהמאה ה-18 - ממשיך לדחוף את הערכים הכלכליים של פריטים נדירים אלו כלפי מעלה.