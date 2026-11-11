על רקע האפשרות לחידוש התקיפות באיראן, חברת רפאל חושפת הבוקר (רביעי) טיל שיוט חדש ממשפחת Ice Breaker, שנועד לפגוע במטרות מרוחקות תוך צמצום הסיכוי להתגלות במערכות המכ"ם של האויב.

הטיל, שנקרא Super Ice, מצויד בראש קרבי במשקל 453 קילוגרמים, הגדול פי ארבעה מזה של הטילים מאותה משפחה ששימשו במהלומות הפתיחה החשאיות באיראן.

מדובר בתחמושת המיועדת לשיגור ממגוון פלטפורמות, ובהן משגרים יבשתיים, מטוסי קרב וספינות טילים. יכולת זו מאפשרת להפעילו מהיבשה, מהאוויר ומהים, בהתאם לצרכים המבצעיים.

לפי הנתונים שהציגה רפאל, אחת היכולות המרכזיות של Super Ice היא טיסה בגובה נמוך לאורך מרחקים גדולים, באופן המקשה על מערכות המכ"ם של האויב לאתר אותו. הטיל מצויד גם במערכות ניווט מדויקות שאינן תלויות ב-GPS, ומאפשרות לו להמשיך לעבר מטרתו גם ללא הסתמכות על ניווט לווייני.

בכירים בחברה הסבירו כי הטיל מתוכנן לעבור את רוב הדרך אל היעד מבלי להתגלות. לטענתם, איתורו עשוי להתרחש רק זמן קצר לפני הפגיעה, בשלב שבו כבר לא תיוותר אפשרות מעשית להתגונן מפניו.

מדובר בפיתוח נוסף במשפחת טילי השיוט Ice Breaker, שאותה חשפה רפאל כבר לפני כמה שנים. על פי המידע שנמסר, טילים ממשפחה זו שימשו בתקיפות הפתיחה החשאיות נגד איראן, כאשר חיל האוויר נדרש לפגוע במטרות מרוחקות מבלי להיכנס למרחב האווירי האיראני.

באותו שלב של המתקפה, מטוסי חיל האוויר עדיין לא שלטו בשמי איראן, ולכן נדרשה יכולת תקיפה מדויקת וחשאית מטווחים ארוכים. הטילים אפשרו לתקוף יעדים מתוך מרחב אווירי שמחוץ לגבולות איראן.

ההבדל הבולט בין הטיל החדש לבין הדגמים ששימשו באותן תקיפות הוא גודל הראש הקרבי. בעוד שהדגמים הקודמים נועדו לשלב טיסה חשאית ופגיעה מדויקת, Super Ice נושא ראש קרבי גדול משמעותית, שנועד לאפשר פגיעה בעוצמה גבוהה יותר במטרות מרוחקות.

יו"ר "רפאל", פרופ' יובל שטייניץ מסר כי "מדובר בטיל השיוט הטוב מסוגו בעולם. טיל שיוט שמהווה את הפתרון האידיאלי ליצירת אש מנגד ולהשמדת מטרות איכותיות, כולל מערכות נ"מ מטווחים ארוכים".

מנכ"ל רפאל יואב תורג'מן הוסיף, "מערכות רפאל מילאו תפקיד מכריע בלחימה בשנים האחרונות והוכיחו את חשיבותן המבצעית ואת יכולתן לתת מענה לאתגרים מורכבים ומשתנים".

רק אתמול חשפה איראן עיר טילים תת-קרקעית חדשה, שבה פרוסים מספר רב של טילים בליסטיים וטילי שיוט. על פי דיווח הטלוויזיה הממלכתית האיראנית, במהלך האירוע הוצג גם טיל מתקדם חדש, אך שמו ונתוני הביצועים שלו לא פורסמו.