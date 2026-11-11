בנק חדש בדרך לישראל: הענקית הבינלאומית קיבלה אישור להקמת בנק בארץ

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במסגרת המתווה להקמת בנקים קטנים שגיבשו משרד האוצר ובנק ישראל לפתיחת השוק לתחרות, העניק בנק ישראל רישיון בנק זמני לקבוצת "רבולוט העולמית להקמת בנק דיגיטלי חדש בישראל.

במשרד האוצר רואים במהלך בשורה של ממש למשק ולצרכנים והוא תוצר ישיר של יישום המתווה הרגולטורי להקמת בנקים קטנים, שגובש והובל במשותף על ידי משרד האוצר ובנק ישראל במסגרת הרפורמה הרחבה לפתיחת שוק הבנקאות לתחרות.

"כניסתו של תאגיד פיננסי בינלאומי מוביל לישראל מיישמת את יעדי הרפורמה: הסרת חסמי כניסה, עידוד שחקנים חדשים מהארץ ומהעולם, הוזלת עלויות האשראי למשקי הבית ולעסקים, והבאת חדשנות טכנולוגית ושירות מתקדם לציבור", אמרו במשרד.

השאלה הגדולה היא כיצד תשפיע כניסתו של שחקן בנקאי חדש לשוק והאם היא תייצר שינוי משמעותי עבור הלקוחות.