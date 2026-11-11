עם פתיחת הכנסת ה-26, ח"כ מאיר פרוש מקדם שתי הצעות חוק שנועדו להסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים מול רשויות הגיוס, ולהביא להפסקת הליכי המעצר והאכיפה הפלילית נגד עריקים. להצעות, שהונחו על שולחן הכנסת עם כינונה, הצטרף כיוזם גם ח"כ אליקים שטארק.

המהלך כולל שני מסלולי חקיקה: הסדר קבוע שיאפשר דחיית שירות לתלמידי ישיבות עד גיל הפטור, והוראת שעה שתאסור למשך שנה נקיטת הליכי מעצר, חקירה ואכיפה נגד תלמידים העומדים בתנאים שנקבעו בה.

לפי הצעת החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות, שר הביטחון יהיה רשאי להעניק צו דחיית שירות לתלמיד ישיבה הלומד באופן סדיר לפחות 45 שעות בשבוע. עבור אברכים הלומדים בכולל נקבע היקף לימודים מינימלי של 40 שעות שבועיות.

צו דחיית השירות יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה בכל פעם, וניתן יהיה לחדשו בהתאם לעמידת התלמיד בתנאים. ההסדר המוצע יאפשר להמשיך בדחיית השירות עד גיל 26, שבו יעניק שר הביטחון פטור מלא מחובת שירות סדיר.

אחד הסעיפים המרכזיים בהצעה נוגע לתלמידי הישיבות שנקלעו למצב של היעדר הסדרה חוקית לאחר פקיעת החוק הקודם. פרוש ושטארק מבקשים להחיל הוראות מעבר שיאפשרו להתמודד גם עם הליכים שנפתחו בתקופה זו.

על פי ההצעה, תלמיד ישיבה שעמד בתנאי הלימוד הנדרשים עד לכניסת החוק החדש לתוקף לא יועמד לדין בשל אי-התייצבות לשירות. אם כבר נפתח נגדו הליך משפטי, או שניתן בעניינו פסק דין, יופסקו ההליכים או ביצוע פסק הדין באופן מיידי.

עוד מוצע לאפשר לתלמידי ישיבות להגיש בקשה לדחיית שירות גם אם לא השלימו את הליכי הרישום בתקופה שבה לא היה הסדר חוקי המסדיר את מעמדם.

במקביל להסדר הקבוע, הגישו פרוש ושטארק הצעת חוק נפרדת ודחופה, המכונה "חוק הקפאת המעצרים". מדובר בהוראת שעה לתקופה של שנה, שנועדה להביא להפסקה מיידית של הליכי האכיפה נגד תלמידי ישיבות עריקים, עוד לפני השלמת החקיקה הכוללת.

בלשכתו של ח"כ פרוש הסבירו כי ההחלטה להגיש את שתי ההצעות כבר עם פתיחת הכנסת החדשה נועדה להציב את סוגיית מעמדם של תלמידי הישיבות בראש סדר העדיפויות הפרלמנטרי.