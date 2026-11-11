חברי המפלגה הרפובליקנית בבית הנבחרים הצליחו לעצור את הניסיון להדיח את שר ההגנה, צעד שיזם דווקא חבר הקונגרס הרפובליקני תומאס מאסי מקנטאקי, שהחליט לצאת נגד מפלגתו.

מאסי החל בהליך ההדחה בטענה כי הגסת' הפר את החוקה האמריקאית בכך שפתח במלחמה מול איראן ללא אישור מהקונגרס. הוא גם טען כי הגסת' ביצע שורה של מעשים בלתי חוקיים, בהם הרג אזרחים באיראן, ביצוע פעולות ללא אישור בוונצואלה ובתימן, ופעולות נקם נגד סנאטור דמוקרטי.

ברוב של 211 מול 204, החליטו חברי בית הנבחרים נגד העברת סעיפי ההדחה לוועדת המשפט, ובכל למעשה סיכלו את היוזמה להדיח את שר ההגנה. ההצבעה התקיימה שבוע לאחר שהרפובליקנים איבדו את השליטה בסנאט ובבית הנבחרים. הגסת' עצמו כינה בפני עיתונאים את הניסיון להדיח אותו במילים "פארסה" וכן "חבלה".

גם הנשיא טראמפ גינה את הניסיון להדיח את הגסת', ולאחר שנודעו תוצאות ההצבעה שיבח את ההחלטה שלא להמשיך בניסיון ההדחה של "פטריוט אמריקאי דגול", לדבריו.

"הדמוקרטים ממשיכים להפוך את ארה"ב של אמריקה לנשק ולנצל אותה לרעה חייבים לעצור אותם!. שוב, ניצחונות בוונצואלה ובאיראן, נתוני הגיוס הטובים ביותר בהיסטוריה של הצבא עם שימות המתנה ארוכות, ומורל ברמה שלא נראתה כמותה - כל אלה הובילו לזיכויו של פטריוט אמריקאי דגול", כתב טראמפ.