שוב מנצחת. פורטלנד בלייזרס, קבוצתו של דני אבדיה הישראלי חזרה הבוקר (רביעי) למסלול הניצחונות ובגדול.

היה זה כשזו אירחה באולמה הביתי את האלופה מעונת 2024/25, אוקלהומה סיטי ומצטיין העונה האחרונה, שיי גילג'ס אלכסנדר.

פורטלנד הגיעה למשחק הביתי הבוקר עם רצף שלילי לראשונה העונה, כשזו הפסידה פעמיים ברציפות לסן אנטוניו וללייקרס, כשמולה ניצבה אוקלהומה שהגיעה למשחק עם רצף הפוך לחלוטין - עם ארבעה ניצחונות רצופים.

למעשה, גם הבוקר הניצחון הגדול רשום על שני הכוכבים של פורטלנד - דמיאן ליליארד שהצטרף בקיץ האחרון וכמובן דני אבדיה הישראלי.

אבדיה שהתחיל את המשחק רע כשלא קלע אף נקודה ברבע הראשון של המשחק, נכנס לקצב רק אחרי 3 דקות בתוך הרבע השני ומאז לא עצר כשאת המחצית הראשונה סיים עם 11 נקודות וכשלוח התוצאות הראה שיוויון 59:59.

הרבע השלישי היה נקודת המפנה במשחק.

דמיאן לילארד לקח פיקוד וצלף שלשות, אבדיה הוסיף נקודות רצופות משלו ופורטלנד פתחה פער דו-ספרתי גדול, ממנו האלופה לשעבר אוקלהומה סיטי לא הצליחה לחזור.

זה נגמר עם 103:123, במשחק בו אבדיה קולע 24 נקודות, מוסר 8 אסיסטים ומוריד 6 ריבאונדים.

פורלנד חוזרת למסלול הניצחונות אך יש לה לחגוג זאת פחות מ-24 שעות, כאשר שתי הקבוצות הללו ייפגשו שוב גם הלילה, שעון ישראל.