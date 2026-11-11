החשש מפני מתקפות איראניות נוספות על יעדים אמריקניים מוביל להיערכות ביטחונית מוגברת בארצות הברית ובאירופה.

בדיווח שפורסם היום (רביעי) בעיתון הבריטי "דיילי מייל" צוטטו גורמים המעורים בפרטים, המעריכים כי איראן עלולה לנסות פעם נוספת לתקוף בסיסים של הצבא האמריקני בבריטניה. ההערכות מגיעות על רקע התרעות ממוקדות מפני פעילות עוינת בהכוונת טהראן נגד אנשי צבא ומתקנים אמריקניים.

אחד הצעדים שננקטו במסגרת ההיערכות הוא פינוי מטוסי תדלוק מבסיס חיל האוויר האמריקני מילדנהול שבבריטניה.

במהלך השבוע פונו לפחות תשעה מטוסי תדלוק, כחלק מהעברת נכסים צבאיים יקרי ערך בין בסיסים שונים באירופה.

החששות האמריקניים נוגעים בין היתר לאפשרות של תקיפות באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים, שיכוונו נגד מטוסים החונים בבסיסים צבאיים, וכן לאיומים על טייסים אמריקנים.

ברקע ניצב ניסיון הפגיעה בבסיס פיירפורד בבריטניה ב-27 בספטמבר. בעקבות ההתפתחויות הזהיר ראש שירות ביטחון הפנים הבריטי, קן מקאלום, כי איראן משנה את דפוסי פעילותה ומבקשת לפגוע ביעדים רגישים ומאובטחים יותר, ובהם מתקנים צבאיים.

במקביל להיערכות האמריקנית, מתפרסמות הערכות חדשות בדבר קצב שיקום יכולותיה הצבאיות של איראן. לפי דיווח של סוכנות הידיעות בלומברג, גורמי מודיעין מעריכים כי טהראן מסוגלת כיום לייצר כ-50 טילים בליסטיים מדי חודש.

מדובר בכמחצית מקצב הייצור האיראני לפני המלחמה, נתון המלמד על התאוששות של חלק מהיכולת התעשייתית שנפגעה בתקיפות האמריקניות.

גורמים המעורים בפרטים אמרו כי אם ההערכות מדויקות, קצב הייצור הנוכחי מעניק לאיראן "אמצעי תגובה משמעותי" במקרה של חידוש הלחימה.