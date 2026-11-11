ח"כ נעמה לזימי בעמדת ערוץ 7

חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים מבהירה כי היא מוכנה לבחון כמעט כל הרכב קואליציוני שיאפשר את החלפת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לרבות שותפות עם המפלגות החרדיות, צירוף רע"ם ואף הקמת ממשלת מיעוט.

בריאיון בעמדת ערוץ 7 בכנסת, ביום השבעת חברי הכנסת, הציגה לזימי את סדר העדיפויות של מפלגתה, התייחסה למחלוקות בתוך גוש השינוי ודחתה את קריאות נתניהו להקמת ממשלת אחדות.

"כל קונסטלציה שתאפשר הרכבת ממשלה, החלפת נתניהו ושותפיו, מבחינתי זה הצלת המדינה", אמרה לזימי. לדבריה, מפלגת הדמוקרטים אינה מתנגדת לבחינת שותפות עם החרדים, אף שהיא מודעת לפערים האידיאולוגיים ולמחירים הפוליטיים שעשויים להיות כרוכים במהלך כזה.

לזימי הודתה כי בגוש המבקש להקים את הממשלה הבאה אין הסכמה על כל האפשרויות. "אני חושבת שמונחות כל מיני אופציות", אמרה. "למשל, אנחנו רוצים לצרף את רע"ם, חלק משותפינו לא. או השבעה מיידית של ממשלת מיעוט, חלק לא מעוניינים". עם זאת, היא הביעה ביטחון בכך שראשי הגוש מחויבים למטרה המשותפת של החלפת השלטון.

לדבריה, החלפת נתניהו אינה רק יעד מפלגתי אלא צורך חיוני למדינה. היא מתחה ביקורת חריפה על ראש הממשלה ועל סביבתו, ואף טענה כי ניסה לצאת למלחמה יומיים לפני הבחירות כדי לדחות אותן. מדובר בהאשמה שהעלתה לזימי במהלך הריאיון, ללא הצגת ראיות בתמלול.

לזימי דחתה את האפשרות להצטרף לממשלת אחדות בראשות נתניהו והביעה חוסר אמון בהצהרותיו. "אני לא קונה את מילות האחדות הללו", אמרה. לטענתה, לאחר תקופה של עימותים והסתה פוליטית, הקריאות לאחדות נשמעות דווקא כאשר השלטון עומד להתחלף.

גם כאשר נשאלה על אפשרות לשיתוף פעולה עם הליכוד ללא נתניהו, התקשתה לזימי להצביע על שותפים אפשריים. היא הזכירה את יריב לוין, מירי רגב ושלמה קרעי, והאשימה אותם בקידום מהלכים הפוגעים, לשיטתה, במוסדות השלטון ובמערכת הדמוקרטית. לדבריה, היא אינה מזהה אצלם נכונות אמיתית לריפוי ולשותפות פוליטית.

לצד הביקורת על הליכוד, לזימי ביקשה להבהיר כי מפלגתה אינה מנסה לטשטש את זהותה האידיאולוגית כדי להשתלב בגוש השינוי. "מפלגת הדמוקרטים, מפלגת השמאל הציונית היחידה שנשארה היום בישראל", אמרה. לדבריה, המפלגה מחויבת לתפיסותיה בתחומי החברה והכלכלה, להסדרים מדיניים ולדמוקרטיה ליברלית.

עם זאת, היא הכירה בכך שהקואליציה הבאה, אם תקום, לא תהיה ממשלת שמאל ולא תאמץ את מלוא עמדותיה של מפלגת הדמוקרטים. "ברור לי שהמציאות יותר מורכבת. ברור לי שגם אנחנו נתפשר", אמרה. היא הדגישה כי ניתן להגיע להסכמות גם בין מפלגות בעלות תפיסות מדיניות שונות, ולהתמקד בנושאים משותפים.

בין הנושאים הללו מנתה הקמת ועדת חקירה ממלכתית כהחלטת ממשלה ראשונה, שיקום הצפון והדרום וביטול חוקים שהיא מגדירה כחלק ממהלכי הפגיעה במערכת המשפט. לדבריה, אלה נושאים שבהם ניתן לקדם מדיניות משותפת גם בלי להגיע להסכמה מלאה בשאלות אידיאולוגיות, ובהן סוגיית המדינה הפלסטינית.

אחת השאלות המרכזיות שהוצגו ללזימי נגעה למחיר האפשרי של צירוף המפלגות החרדיות לקואליציה, ובמיוחד לוויתורים בסוגיית חוק הגיוס. לזימי לא התחייבה למתווה מסוים, אך הדגישה כי יש להגן על הציבור המשרת ולהתחשב בנטל המוטל עליו.

"אנחנו חייבים לשמור על הציבור המשרת, ולהבין איך זה נעשה", אמרה. לדבריה, גם ראשי הגוש מחויבים לכך, והנושא נמצא בלב סדר היום של מפלגתה. לצד זאת, הודתה כי תוצאות הבחירות מחייבות פשרות. "יהיו ויתורים. השאלה על מה לא מוותרים. לא מוותרים על הדמוקרטיה, לא מוותרים על החלפת נתניהו ולשכתו הקטארית".

לזימי התייחסה גם לניסיונה בשיתוף פעולה עם חברי כנסת מהמחנה הפוליטי שמנגד. לדבריה, במהלך שנות כהונתה פעלה עם ח"כ קטי שטרית לקידום חקיקה למניעת התאבדויות בקרב מתמודדים עם פוסט־טראומה, וניסתה לקדם את נושא הדיור הציבורי בשיתוף חברי כנסת נוספים.

היא הזכירה גם את המאבק שניהלה נגד תזכיר חוק שלדבריה היה פוגע בספריות הציבוריות, בעיקר בפריפריה. בעקבות המאבק, סיפרה, שר התרבות מיקי זוהר חזר בו מהנוסח המקורי וקידם הצעה משופרת. "לא רק שמנענו את החוק הרע, אלא הבאנו חוק טוב יותר", אמרה. לדבריה, היא מוכנה להמשיך בשיתופי פעולה כאלה כאשר הם משרתים את הציבור.

בשאלת השותפות עם המפלגות הערביות הציגה לזימי עמדה ברורה יותר מזו של חלק משותפיה הפוליטיים. היא אמרה כי רע"ם צריכה להיות שותפה אפשרית לקואליציה, והצביעה על עמדות שלדבריה הציגה המפלגה ביחס למדינת ישראל, למגילת העצמאות ולשירות אזרחי בחברה הערבית.

"הם חייבים להיות פרטנר בעיניי, ואני לא יכולה לכפות את זה", אמרה. כשנשאלה על עמדות אנשי רע"ם ביחס לחמאס, השיבה כי שמעה אותם תומכים בפירוק הזרוע הצבאית של הארגון. "מבחינתי חמאס זה ארגון טרור", הבהירה, והוסיפה כי ניתן וצריך לקבוע קווי יסוד ביטחוניים, לאומיים ומדיניים לכל ממשלה שתקום.

לקראת סיום הריאיון חזרה לזימי למטרה המרכזית מבחינתה. "כל קונסטלציה שתרחיק את נתניהו מכס השלטון, היא משהו שאנחנו ניתן לו יד", אמרה. כאשר נשאלה אם זהו האידיאל הפוליטי שלה, השיבה: "זה קיומי, זה לא קשור לאידיאל. אין פה אידיאלים. האידיאל היה אם היינו 65 מנדטים ומרכיבים סולו את הממשלה".