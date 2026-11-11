ח"כ משה סעדה בעמדת ערוץ 7

חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד קורא לגדי איזנקוט ולראש הממשלה בנימין נתניהו לפעול להקמת ממשלת אחדות, אך מבהיר כי מבחינתו אין מקום לחרמות על מפלגות הימין.

בריאיון בעמדת ערוץ 7 בכנסת, ביום השבעת חברי הכנסת, תקף סעדה את האפשרות להקמת ממשלה בהסתמכות על המפלגות הערביות, מתח ביקורת חריפה על התנהלות גוש השינוי בסוגיית גיוס החרדים והעריך כי למרות המחלוקות הפוליטיות, עדיין קיים סיכוי להגיע להסכמות.

סעדה הביע התנגדות נחרצת לאפשרות שהממשלה הבאה תישען על הרשימה המשותפת או על רע"ם, שאותן כינה "תומכי טרור". הוא טען כי עמדותיה של הרשימה המשותפת ביחס למלחמה בעזה ולשחרור אסירים ביטחוניים הופכות את האפשרות לשיתוף פעולה עמה למסוכנת. "אני אומר לך, זה לא יקום, זה לא יקרה בעזרת השם", אמר. "זה לא יקרה, הדבר הזה מסוכן. זה זמן אחדות. היה שסע, היה פילוג בעם, זה זמן אחדות".

כשנשאל אם קריאת הליכוד לאחדות כוללת גם את כל שותפותיו הפוליטיות של נתניהו, ובהן הציונות הדתית ועוצמה יהודית, השיב סעדה כי אין בכוונתו לוותר על מי שלדבריו היו שותפים למאמץ המלחמתי. "אנחנו באים עם כל מי שנלחם לצד הילדים שלי בשדה הקרב", אמר. לדבריו, גם אנשי עוצמה יהודית והציונות הדתית השתתפו בלחימה, ולכן אין הצדקה להוציא את מפלגותיהם מהמשא ומתן.

"איזנקוט רוצה ללכת, להחרים את מי שנלחם איתו, וללכת עם מי שנלחם נגדנו. זה בלתי נתפס בעיניי", טען סעדה. כאשר נשאל אם עמדתו אינה מוציאה למעשה את המפלגות החרדיות מהמתווה, השיב כי גם לוחמים חרדים השתתפו בלחימה לצד ילדיו. הוא לא הציג רשימה סופית של המפלגות שייכללו בממשלה, אך הדגיש כי הרכב הקואליציה צריך להיקבע על בסיס קווי יסוד משותפים.

לדבריו, יש לפתוח במשא ומתן בלי להציב מראש את מלוא התנאים והדרישות. "לא מנהלים משא ומתן כשאתה מתחיל ואתה זורק מה המחיר שלך. קודם כול באים, נפגשים, דנים", אמר. סעדה הוסיף כי הוא מאמין שהציבור מעוניין בממשלת אחדות, וכי גם מבחינה מעשית עדיפה ממשלה רחבה על פני קואליציה צרה.

סעדה הזהיר מפני האפשרות של בחירות נוספות, שלדבריו יעלו כארבעה מיליארד שקלים. הוא טען כי מדובר בכסף שהיה יכול להיות מופנה לביטחון ולרווחה, והעריך כי גם אם הימין יתחזק בבחירות חוזרות, התוצאה עלולה להיות ממשלה הנשענת על רוב דחוק. "נגיע בסוף לכמה? ל־61. זה אירוע מורכב לנהל ממשלה ב־61", אמר. "אני חושב שיש הזדמנות. צריך רצון של שני הצדדים".

אחת הסוגיות שבהן סעדה מאמין שניתן להגיע להסכמה היא הרפורמה במערכת המשפט, ובמיוחד הצעת החוק הנוגעת למחלקה לחקירות שוטרים. לדבריו, בשיחות שקיים עם גורמים מהמחנה הפוליטי שמנגד הוא התרשם כי קיימת הסכמה עקרונית לצורך בשינוי.

"ניהלתי איתם שיח. למשל, לקחת את הרפורמה המשפטית שהובלתי, וחוק מח"ש. הם מסכימים לזה באמת. הם יודעים שזה נכון", אמר. סעדה קשר את הדברים לאמירות שייחס לבועז בלט בנוגע להתנהלות הפרקליטות ומח"ש. לטענתו, הדברים מחזקים את הצורך ברפורמה שתצמצם את השפעת הפרקליטות על פעילות המחלקה.

סעדה האשים את הפרקליטות בהתנהלות פסולה, וטען כי יש לנתק את מח"ש ממנגנונים המאפשרים, לשיטתו, שימוש לרעה בסמכויותיה. "זה טוב גם לממשלת השינוי. זה טוב גם לנו", אמר על השינוי שהוא מבקש לקדם. טענותיו ביחס לפרקליטות ולמח"ש הוצגו בריאיון כעמדותיו, ולא כקביעות שנבדקו באופן עצמאי.

למרות הערכתו כי קיימת אפשרות להגיע להסכמות, סעדה מתח ביקורת על הנהגת הגוש שמנגד. לדבריו, בשיחות עם פעילים ואנשי שטח הוא מזהה רצון גדול לממשלת אחדות, אך הוא סבור שההנהגה אינה קשובה מספיק לעמדות הללו. "אני חושב שבהנהגה שם הם לא שומעים את הקולות של העם. הם קצת התנתקו", טען. עם זאת, הוסיף: "אני מעריך שיש סיכוי טוב שזה יקרה".

כשנשאל אם ממשלת אחדות יכולה לכלול גם הסדר רוטציה בראשות הממשלה, סירב להיכנס לפרטים. "משא ומתן צריך להתנהל בחדר הסגור", אמר, והבהיר כי יש לדון תחילה בקווי היסוד ובמכלול הסוגיות שבמחלוקת. הוא הזכיר כי ישראל עדיין מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים, וכי מבחינתו המציאות הזאת מחייבת את המפלגות למצוא דרך לשתף פעולה.

לקראת סיום הריאיון תקף סעדה את המגעים שמקיים, לדבריו, גוש השינוי עם המפלגות החרדיות בסוגיית הגיוס. הוא האשים את נציגי הגוש בכך שבמהלך הכנסת הקודמת תקפו בחריפות את הצעות הקואליציה, בעוד שכעת הם מוכנים להציע לחרדים הסדרים מרחיקי לכת יותר.

"הם זעקו פה בכנסת, גידפו, חירפו, התבטאו בלשון אפילו לא נקייה, והם אמרו, תקשיבו, זה חוק השתמטות", טען. לדבריו, ההצעות הנוכחיות של יריביו הפוליטיים מעניקות הטבות גם למי שאינם משרתים. "זאת צביעות, זאת עליבות, זאת חרפה, ובעזרת השם זה לא יקרה", אמר.

סעדה חתם את דבריו בחזרה לקריאתו להקמת ממשלה רחבה: "אני חושב שהציבור במדינת ישראל חושב שהגיע זמן אחדות".