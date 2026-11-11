ח"כ צביקה מור בעמדת ערוץ 7 בכנסת

חבר הכנסת החדש צביקה מור ממפלגת הציונות הדתית קורא לישראל להוביל תקיפה מיידית נגד תוכנית הגרעין האיראנית, גם בלי להמתין לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

בריאיון בעמדת ערוץ 7 בכנסת, שנפתחה ביום השבעת חברי הכנסת, הציג מור את האיום האיראני כאחת המשימות הדחופות ביותר של הכנסת החדשה, וקרא לראש הממשלה בנימין נתניהו ולגדי איזנקוט להקים ממשלת אחדות שתתמקד בסוגיות הביטחוניות.

מור, אביו של שורד השבי איתן מור, הושבע לראשונה כחבר כנסת מטעם הציונות הדתית. לצד ההתרגשות האישית, הוא הבהיר כי בכוונתו לעסוק בראש ובראשונה בביטחון הלאומי ובאיומים שלדבריו מחייבים הכרעות דחופות.

"הנושא הדחוף זה הנושא הביטחוני, פיקוח הנפש הלאומי שלנו כאן", אמר מור, והציב בראש סדר העדיפויות את איראן. לדבריו, ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה להותיר את האיום הגרעיני לדורות הבאים. "אנחנו כנראה נותרנו לבד ואנחנו צריכים לסיים את העבודה. לא להשאיר לילדים והנכדים שלנו גרעין איראני, איום כל כך גדול".

כשנשאל אם משמעות הדברים היא יציאה למלחמה, השיב כי יש לפעול במהירות. "אני חושב שאנחנו חייבים בהקדם לסיים את הסיפור הזה של איראן, כי כל זמן, כל רגע שעובר, אנחנו מתרחקים מחיסול הגרעין האיראני".

מור הבהיר כי מבחינתו אין להמתין להחלטה אמריקנית. "לא לחכות לטראמפ", אמר, והוסיף כי הוא מעריך שמאחורי הקלעים מתקיים תיאום בין המדינות. עם זאת, הוא סבור שעל ישראל להוביל את המהלך: "אנחנו צריכים להוביל את טראמפ לתקיפה מיידית של איראן, כי כל דקה שעוברת אנחנו מתרחקים מהיכולת שלנו לעשות את זה".

האיום האיראני אינו הסוגיה הביטחונית היחידה שמור מבקש לקדם. בהתייחסו למצב ברצועת עזה, אמר כי אף שחמאס נחלש, הארגון עדיין קיים ויש להשלים את המאבק בו. "חמאס נשאר, חמאס חלש, כן, אבל עדיין הוא קיים, והמוטיבציה הג'יהאדיסטית שלו בוודאי ממשיכה לעבוד, ולכן חייבים לסיים שם את העבודה", אמר.

מור התייחס גם למצב ביהודה ושומרון, והביע התנגדות למה שתיאר כהפניית כלי נשק לעבר ישראל. לצד האתגרים הביטחוניים, הוא העריך כי ישראל עומדת בפני גל עלייה גדול מאירופה ומארצות הברית, בעקבות ההתפתחויות במדינות אלה. לדבריו, ההתמודדות עם האתגרים הללו מחייבת שיתוף פעולה בין המחנות הפוליטיים.

על רקע תוצאות הבחירות, מור קרא לנתניהו ולאיזנקוט לשבת יחד ולהקים ממשלת אחדות. לדבריו, תוצאות הבחירות לא העניקו הכרעה ברורה לאחד המחנות, ולכן יש להניח בצד את המחלוקות ולהתמקד בנושאים שבהם קיימת הסכמה.

"כולנו צריכים לעמוד בענווה מול תוצאות הבחירות, ולראות מה העם היהודי כאן במדינת ישראל אמר, והוא אמר דבר מאוד מאוד ברור. אין לנו כרגע הכרעה, זה אומר שאנחנו צריכים ללכת ביחד", אמר. "אני מצפה מגדי איזנקוט ומראש הממשלה נתניהו לשבת ביחד בחדר, לשים בצד כרגע את השאלות השנויות במחלוקת, ולעסוק בפיקוח הנפש הלאומי שלנו".

מור הבהיר כי קריאתו לאחדות אינה כוללת ויתור על השותפות הפוליטיות של נתניהו. לדבריו, נתניהו צריך להגיע לשיחות כמנהיג הגוש הלאומי, ואיזנקוט כמנהיג הגוש שמנגד. הוא דחה את האפשרות שמפלגות מסוימות יוכלו לקבוע מי יהיה חלק מהממשלה ומי יישאר מחוצה לה.

"אנחנו לא מוכנים לקבל חרמות בשום פנים ואופן", אמר. לדבריו, כשם שבמחנה שלו מוכנים לקבל את בחירתם של מצביעי איזנקוט, כך על המחנה השני לכבד את בחירתם של מצביעי נתניהו ושותפיו. "גם לנו יש כמה טענות ושאלות לגבי איזנקוט כראש ממשלה בישראל, אבל אנחנו מקבלים את הכרעת הבוחר שלהם, אז שהם יקבלו את הכרעת הבוחר שלנו, ונשב ביחד, בלי חרמות".

כדוגמה לצורך בהסכמות הזכיר מור את ראשית התנועה הציונית ואת ההחלטות שקיבלו מנהיגיה. לדבריו, הרצל ובן־גוריון ידעו להניח בצד מחלוקות כדי לקדם מטרות משותפות. "גם היום אנחנו נמצאים אחרי מלחמת העצמאות. חייבים לשבת ביחד ולעסוק במה שכולנו מסכימים", אמר.

כשנשאל על המחירים הפוליטיים שמפלגתו תהיה מוכנה לשלם למען ממשלת אחדות, נמנע מור מפירוט תנאים למשא ומתן. עם זאת, הזכיר כי יו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', כבר הכיר בכך שבממשלת אחדות לא יוכל להגשים את כל תוכניותיו ביהודה ושומרון.

לצד עמדותיו המדיניות, מור שיתף גם ברגע האישי שליווה אותו ביום השבעתו. הוא סיפר כי הוא רואה בכהונה בכנסת זכות גדולה, למרות הביקורת הציבורית על המוסד. לדבריו, הכנסת היא המקום שבו מתקבלות ההכרעות הנוגעות לעתידה של מדינת ישראל.

"אני מאוד מתרגש היום, אני חושב שזו זכות מאוד גדולה להיות כאן כחבר כנסת, לשרת את עם ישראל", אמר. הוא הוסיף כי ביום הזה מחשבותיו נתונות במיוחד לסביו ולסבתותיו, ששרדו את אושוויץ והגיעו לארץ כשעל זרועותיהם מספרי האסירים. "הם היו מאוד מאוד גאים ושמחים שהנכד שלהם פה", אמר.

מור ציין כי עבודתו הפרלמנטרית כבר החלה, וכי צוות לשכתו עוסק זה שבועות בלימוד הנושאים שבהם הוא מתכוון להתמקד. "אני לא אתחיל לעבוד מחר, אנחנו כבר עובדים במשך כמה שבועות", אמר.