בית משפט פדרלי בפלורידה דחה את בקשת רשת השידור הבריטית BBC לסלק על הסף את תביעת הדיבה שהגיש נגדה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעקבות עריכה של נאומו לפני אירועי הפריצה לקפיטול בשנת 2021.

בהחלטתו קבע השופט ג'פרי קונץ כי קיימת תשתית מספקת להמשך בירור התביעה, וכי אופן עריכת הנאום עשוי לבסס טענה ל"זדון ממשי".

התביעה הוגשה בעקבות פרק בתוכנית התחקירים "פנורמה" של BBC, שבו שולבו קטעים שונים מנאומו של טראמפ באופן שיצר רושם כאילו עודד את המפגינים לפרוץ לבניין הקפיטול. ברשת הבריטית טענו כי מדובר בעריכה שגרתית שנועדה לקצר נאום שאורכו כ־70 דקות לקטע בן 12 שניות, וביקשו מבית המשפט לדחות את התביעה על הסף.

אלא שהשופט דחה את עמדת הרשת וקבע כי בשלב זה יש בסיס סביר לטענותיו של טראמפ בדבר פגיעה במוניטין שלו. בהחלטתו ציין כי בהנחה שהטענות המפורטות בכתב התביעה נכונות, פרסום סרט תיעודי משמיץ לכאורה בסמוך למועד הבחירות עשוי לגרום לנזק תדמיתי משמעותי.

"יהיה זה קשה עבור בית המשפט לקבל פרשנות אחרת, מבלי לשלול לחלוטין את החשיבות ואת הרגישות של מערכות בחירות פוליטיות", כתב השופט בהחלטתו.

בהמשך התייחס השופט ישירות לאופן עריכת הנאום ולניסיון של BBC להצדיק אותו. "על פניו, העריכה עשויה כשלעצמה לבסס סבירות לקיומו של 'זדון ממשי'", קבע. "רשת BBC מנסה להציג עריכה זו כפעולה שגרתית שנועדה לקצר נאום בן שבעים דקות לכדי 12 שניות. אך בית המשפט אינו משתכנע בכך".

הנשיא טראמפ מיהר לברך על ההחלטה. בפוסט שפרסם ברשת X כינה את פסיקת בית המשפט "ניצחון ענק", והוסיף: "נמשיך להיאבק בכל אלו המנסים להטעות את העם האמריקני - ולהביס אותם!".

מנגד, ברשת BBC הבהירו כי בכוונתם להמשיך ולהתגונן מפני התביעה. בתגובה להחלטת בית המשפט מסרה הרשת: "אנו עומדים מאחורי עמדתנו ונמשיך להגיב במסגרת ההליך המשפטי המקובל". החלטת בית המשפט מאפשרת לתביעתו של טראמפ להמשיך להתברר, אך אינה מהווה הכרעה בשאלה אם הרשת אכן הוציאה את דיבתו.