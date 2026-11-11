חשש לאירוע ביטחוני התעורר היום (רביעי) בעיר אריאל, בעקבות דיווח על רכב ישראלי חשוד שנכנס לעיר ונע ברחובותיה.

בעקבות הדיווח הראשוני הוכרז בעיר נוהל "אביר לילה ג'", והכניסות והיציאות מאריאל נחסמו לתנועה.

כיתת הכוננות העירונית הוקפצה, וכוחות הביטחון פתחו בסריקות בניסיון לאתר את הרכב החשוד ולברר את נסיבות האירוע.

על פי ההערכה הראשונית, עלתה האפשרות כי מדובר בגנב רכב.

בהמשך עדכנה המשטרה כי שוטרי תחנת אריאל וכוחות נוספים ממחוז ש"י, בשיתוף כוחות צה"ל, הצליחו לאתר את נהג הרכב ועיכבו אותו לחקירה בתחנת המשטרה.

במשטרה ציינו כי נסיבות האירוע נבדקות.