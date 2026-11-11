שורד הנובה ומי שהיה לאחד מסמלי ההצלה של עשרות מבלים במסיבה תוך כדי קרב הרואי מול המחבלים, דניאל שרעבי, שגם נבחר להשאת משואה ביום העצמאות, פונה לפוליטיקאים בקריאה נרגשת לקראת הרכבת הקואליציה החדשה.

בדבריו מדגיש שרעבי את הצורך של עשרות אלפי פצועי ונפגעי המלחמה בהקמה מהירה של ממשלה שתוכל לתת מענה למצוקותיהם ולצרכיהם. שרעבי מספר על המסע החברתי שאליו יצא לשיקום ולהחלמה, גם שלו עצמו וגם של חבריו ומשפחות של עוד אלפי נפגעי טרור.

שרעבי הקים עמותה המסייעת לנפגעים, לניצולים ובני משפחותיהם, וכעת, הוא אומר, הוא בוחן את מה שמונח על הכף וקורא להקמה מהירה של ממשלה תקינה שתוכל לטפל בצרכים המיידיים של נפגעי המלחמה הרבים כל כך. "שלוש שנים אחרי, אנחנו במצב קריטי, וחשוב לשיקום המדינה ולשיקום מאות אלפי נפגעים שמחכים, שתקום ממשלה שתטפל במענים שאנחנו זקוקים להם, החל מסטודנטים שלא מקבלים מענה ועד כאלה שגם שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר לא יוצאים מהבית".

בדבריו מתמקד שרעבי במהירות שבה צריכה לטעמו לקום ממשלה חדשה ובאפקטיביות שלה, ופחות עוסק בפן הפוליטי של חלוקת העוגה הקואליציונית בין השותפות השונות. להבנתו, אין כעת אופציה יעילה ומתאימה יותר מאשר הקמת ממשלת אחדות. "עוד בחירות זה אומר עוד ארבעה חודשים שבהם לא יהיה עם מי לדבר", הוא אומר ומציין כי גם אחרי מערכת בחירות נוספת איש אינו מבטיח שתקום ממשלה יציבה ואפקטיבית.

על ידי ממשלה חדשה, שכאמור, צריכה לקום במהירות האפשרית, צריכה לקום רשות שיקום לכלל נפגעי הנפש. "כעת אין מי שיקים אותה, ואם נצא לעוד בחירות זה ייקח עוד לפחות ארבעה חודשים של היעדר מענה,, הוא אומר ומספר גם על צרכיהם של סטודנטים רבים שנפגעו גופנית ונפשית במלחמה ונדרשת התחשבות בהם ובמצוקתם, בהליכי השיקום השונים וכיוצא באלה, כאשר נקבעים מועדי מבחנים ועבודות אקדמיות.

שרעבי מציין כי לבד מכמאתיים אלף נפגעי נפש ישנם עוד לפחות כמספר הזה בני משפחות של מתמודדים שגם הם זקוקים להדרכה ולסיוע. גם להם אין יכולת להמתין עוד פרק זמן עד לתוצאותיהם של בחירות נוספות ועד לשלבי הקמת הממשלה שתבוא לאחר מכן, אם בכלל.

"בשבעה באוקטובר נדרסנו ונרצחנו, אנשי ימין ואנשי שמאל. היום בשיקום יושבים אנשי ימין, שמאל ומרכז ועוברים יחד את תהליך השיקום. אם ככה זה אצלנו אז גם המנהיגים יכולים לתת דוגמה, לשבת יחד, להתגבר על מכשולים, להסתדר ולהקים ממשלה יחד כדי שאנחנו, שהקרבנו הכול, נקבל את העזרה ונעמוד על הרגליים מחדש".

לשאלתנו אודות אופציית הקמתה המהירה של ממשלה צרה הנתמכת על ידי מפלגות ערביות שחבריהן מתקשים להגדיר את חמאס כארגון טרור, אומר שרעבי כי לטעמו "אחרי השבעה באוקטובר לא צריך לשבת בכנסת ישראל מישהו שלא מעיד על ישראליותו או על יהדותו, אדם שלא מסוגל להגיד מהו ארגון טרור שרצח שרף ואנס. על האפשרות הזו אני לא מדבר בכלל. אדם שלא מאמין בישראל לא יכול להיות חבר בכנסת ישראל. זה ברור מאליו".