סוכנים פדרליים בארצות הברית פשטו על ביתו של תושב מירמר ביץ' בפלורידה וחשפו אוסף עצום של עתיקות נדירות שהוברחו ממדינות שונות - החל מלוחות בכתב יתדות בני 5,000 שנה ועד ספרי תורה.

משרד המשפטים האמריקאי והמשרד לביטחון המולדת חשפו את פרטי פרשת ההברחה המסועפת, שהחלה בנמל התעופה הבינלאומי פנסקולה כאשר אנשי המכס והגנת הגבולות עצרו לבדיקה משלוח חשוד שהגיע מאיחוד האמירויות והיה מיועד לתושב פלורידה.

על גבי טופס הצהרת הייבוא טען החשוד כי מדובר בשני פריטים בלבד ששוויים הכללי אינו עולה על 200 דולר.

אולם בדיקה של שמאים מומחים ניפצה את הגרסה הזו: בחבילה התגלו שני לוחות בכתב יתדות שמקורם בעיראק, המתוארכים לתקופה שבין 3000 ל-2000 לפני הספירה ושווים המעשי האמיתי נאמד בלמעלה מ-15 אלף דולר.

התפיסה הזו שימשה כפתחה של חקירה פדרלית רחבת היקף. חוקרי ביטחון המולדת גילו כי אין מדובר במקרה חד-פעמי, אלא בקו הברחה שיטתי שניהל החשוד, במסגרתו קיבל שורת משלוחים בלתי חוקיים מאיראן, מצרים וקפריסין תוך שהוא מדווח באופן עקבי וכזב על שווי זניח.

במסגרת ההברחות הללו הוכנסו לארצות הברית פסלי ארד, דגמים אדריכליים מחרס ופסלוני טרקוטה עתיקים.

הפרשה הגיעה לשיאה בחודש מרץ 2026, אז פשטו סוכנים פדרליים מזוינים בגיבוי צו חיפוש על ביתו של האספן במירמר ביץ'.

בפשיטה אותר שלל ארכיאולוגי נוסף בהיקף נרחב, ובהם ספרי תורה עתיקים, יצירות אמנות על מגילות מסין ופריטים היסטוריים ממצרים העתיקה המתוארכים לשנים 712-525 לפני הספירה.

בעקבות החקירה המוצלחת, הודיע תובע המדינה במחוז הצפוני של פלורידה, ג'ון היקין, על הגעה להסדר חילוט מול המעורב.

מאחר שהחזקת הפריטים מנוגדת להגבלות הייבוא הפדרליות ולהסכמים הבינלאומיים בין ארצות הברית לבין מדינות המקור, כלל העתיקות שנתפסו יוחזרו למדינות מהן הוצאו.

לצד אובדן האוסף היקר, האספן חויב לחלט 75 אלף דולר במזומן שהוגדרו כרווחים מפעילות עבריינית, והוטל עליו איסור מוחלט לרכוש או לסחור בעתיקות ובפריטים היסטוריים זרים במשך השנתיים הקרובות.