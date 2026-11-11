פטירתו של הרב אליהו הכהן רוט ז"ל, המזכ"ל הראשון של איגוד ישיבות ההסדר ומראשוני תלמידי ישיבת ההסדר הכותל, החזירה את הרב בן ציון קריגר, ממייסדי ישיבת ההסדר מעלות, כמעט שישה עשורים לאחור - אל השנים שבהן למדו השניים יחד והיו שותפים לצעדים הראשונים של עולם ישיבות ההסדר המתפתח.

הרב רוט, שהלך לעולמו לאחר מאבק במחלה, למד בצעירותו בישיבת נתיב מאיר ובהמשך בישיבת ההסדר כרם ביבנה. לאחר מלחמת ששת הימים הצטרף לקבוצת תלמידים בוגרים מכרם ביבנה שהגיעה לחזק את ישיבת הכותל, שנוסדה זמן קצר קודם לכן. בהמשך היה למזכ"ל הראשון של איגוד ישיבות ההסדר ופעל במשך שנים לביסוס המסלול ולעבודה מול הישיבות ברחבי הארץ.

"היינו יחד בכרם ביבנה, מאותו מחזור", מספר הרב קריגר, "איישנו את התעלה במלחמת ששת הימים, ואחרי שהשתחררנו חזרנו לישיבה. הייתה קבוצה של שבעה בחורים מכרם ביבנה שעברה לישיבת הכותל. היינו בשיעור ה' ובאנו לחזק את הישיבה. היא נוסדה בתשכ"ז, ושנה לאחר מכן הגענו אליה".

לדבריו, כבר באותן שנים ניכרה אצל הרב רוט התכונה שתאפיין את פעילותו במשך עשרות שנים: החיבור בין עולם התורה לבין עשייה ציבורית אינטנסיבית. "מצד אחד הוא היה תלמיד חכם, לומד ודבק בלימוד התורה, ומצד שני איש מעשה. בכל דבר הוא מיד היה מתנדב, קם ועושה. הוא היה איש מעשה רציני ביותר. עשינו מבחני רבנות יחד והלימוד איתו היה נעים מאוד. גם כשהגענו לישיבת הכותל הוא מיד לקח את המושכות לידיים. הוא היה דמות מנהיגה במעשים שלו".

הקשר בין השניים נמשך גם שנים לאחר תקופת הלימודים. בשנת תשל"ה היה הרב קריגר בין מייסדי ישיבת ההסדר מעלות, כשבאותה תקופה כבר שימש הרב רוט בתפקיד המזכ"ל הראשון של איגוד ישיבות ההסדר.

"עבדנו איתו יחד. הוא היה מגיע למעלות וכל מה שהיינו צריכים וזקוקים לו עבר דרכו", מספר הרב קריגר, "הוא עבד מהר, פעל ועשה הכול מהר וטוב. זה היה דבר מאוד מיוחד בו. היום דברים יכולים לקחת הרבה זמן, ואצלו הדברים נעשו בצורה מהירה, טובה ויעילה. הוא היה אדם חרוץ ביותר".

עוד מוסיף ומספר הרב קריגר כי תחושת השליחות לא הסתכמה בפעילות בעולם הישיבות. "בזמן שהיינו בישיבת הכותל לימדנו יחד גם בבית ספר. לא משום שרצינו עבודה, אלא מתוך שליחות. חשבנו שחשוב שיהיה גיוון של מורים ושהתלמידים יספגו תורה מכיוון נוסף".

אותה תפיסה, לדבריו, ליוותה את הרב רוט גם בהמשך דרכו. לאחר פעילותו באיגוד ישיבות ההסדר מילא הרב רוט תפקידים בסוכנות היהודית והוביל תוכניות חינוכיות וציוניות בקהילות יהודיות ברחבי העולם, לצד פעילות לחיזוק הקשר בין יהדות התפוצות לישראל. "היקף הפעילות שלו היה גדול מאוד - גם באיגוד, גם בסוכנות ובכל מקום שבו פעל, הכול היה מתוך רצון לתרום במקומות החשובים הללו. זה היה הרב רוט: תלמיד חכם שמחובר ללימוד התורה, ובאותה נשימה אדם שקם, פועל ועושה".

מאיגוד ישיבות ההסדר נמסר: "בית איגוד ישיבות ההסדר משתתף בצערה של משפחת רוט עם פטירת הרב אליהו הכהן רוט ז"ל - לשעבר מזכ"ל איגוד ישיבות ההסדר. זכויותיו הרבות בהעמדת קרן התורה והארץ יעמדו לזכותו ולזכות משפחתו".