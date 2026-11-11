כמדי ראש חודש, הגיעו גם הבוקר חברות ארגון "נשות הכותל" להתפלל בעזרת הנשים ברחבת הכותל המערבי, כשהן עוטות תפילין וחובשות כיפות.

על פי ההנחיות הקיימות ברחבת הכותל המערבי, קיימת איסור על הכנסת ספרי תורה פרטיים מבחוץ. בעבר נרשמו ניסיונות שונים להכניס ספר תורה לרחבה בדרכים עקיפות כדי לקיים קריאת תורה בעזרת הנשים,

אולם הבוקר בחרו חברות הארגון בצעד שונה: הן הביאו עמן גוויל קלף יחיד ועליו קריאת התורה המיועדת לראש חודש בלבד, והניפו אותו במהלך התפילה.

מהלך זה עורר תרעומת רבה בקרב אלפי המתפללות שהיו במקום שטענו כי מדובר בצעד שמטרתו ליצור פרובוקציה ולשרבב הפרעה לתפילה המתנהלת במקום על פי המנהג והכללים המקובלים.