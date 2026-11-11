נאום הדוברים מועצת בנימין

ביישוב עפרה נחנך אמש (ג') בית הכנסת החדש "מזמור לאסף", לזכרו של אסף חיים הרשקוביץ הי"ד, ובו היכל תפילה הנושא את שמו של דביר יהודה שורק הי"ד.

בטקס השתתפו בני משפחות הרשקוביץ ושורק, ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, ורב היישוב הרב אחיה בן פזי. חנוכת בית הכנסת חתמה שנים של תכנון ומאמץ להקמת בית קבע לקהילת המתפללים.

בית הכנסת "מזמור לאסף" נקרא על שמו של אסף חיים הרשקוביץ הי"ד, תושב עפרה שנרצח במאי 2001 בפיגוע ירי בכביש 60, בעת שהיה בדרכו לעבודה. הרצח התרחש שלושה חודשים בלבד לאחר שאביו, אריה הרשקוביץ הי"ד, נרצח גם הוא בפיגוע ירי. בעקבות הרצח הוקמה גבעת אסף, שנקראה על שמו, וכעת, 25 שנים לאחר מכן, מונצח זכרו גם בבית הכנסת החדש ביישוב שבו התגורר.

לצדו נחנך "היכל דביר", לזכרו של דביר יהודה שורק הי"ד, בן עפרה שנרצח באוגוסט 2019, בגיל 19, בפיגוע דקירה סמוך לישיבה שבה למד בגוש עציון. דביר היה נכדו של הרב בנימין הרלינג הי"ד, שנרצח אף הוא בפיגוע בשנת 2000.

יואב שורק, אביו של דביר הי"ד, סיפר בהתרגשות בטקס: "הבית שלנו סמוך מאוד לפה, וכנראה שדביר הוא האדם היחיד שסגר את מעגל חייו בתוך המבנה הישן של בית הכנסת. בשנת תש"ס קיימנו את ברית המילה שלו כאן, כאן פיזית, אבל במבנה אחר. ומעט לפני שמלאו לו 19 שנה יצא מכאן מסע ההלוויה שלו".

"דביר היה נער שמחובר לתורה ולתפילה ופקד הרבה את בית הכנסת. הוא גם היה קשור מאוד ליישוב הארץ, ובייחוד לאהבת האדמה והחקלאות. אבל יותר מכול, דביר היה בעל הקשבה עמוקה ונדירה לבריות, והרצון להיטיב הוביל אותו כל חייו. היום, כשאנחנו חונכים כאן בית לתורה ולתפילה, אנחנו נושאים איתנו גם את זכרו. ברוך השם, הבית הזה מלא ושוקק, והתקווה היא שכך יהיה עוד שנים רבות קדימה".

ריקודים בחנוכת בית הכנסת מועצת בנימין

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ אמר בטקס: "אנחנו עומדים כאן הערב בהתרגשות גדולה מול דבר שהוא ממש לא מובן מאליו. אחרי ש'דמים בדמים נגעו', אחרי האובדן הכבד של דביר, אריה ואסף הי"ד, אנחנו זוכים לחנוך בית של תורה ותפילה. דווקא במקום שבו ביקשו אויבינו לגדוע חיים, אנחנו ממשיכים לבנות ולהצמיח חיים חדשים. התורה שדביר אהב תילמד כאן, ילדים יגדלו כאן, ומשפחות שלמות יתפללו כאן.

עוד הוא הוסיף: "אני זוכר את התכנון הראשוני, את השאלות איך נצליח לבנות ואת הסיכון האדיר שהיה ברור לכולם. אבל אנשי היישוב בחרו לפעול במסירות נפש, ובזכות המאמצים האדירים שלהם אנחנו עומדים כאן היום. בית הכנסת הזה מביא תקומה לא רק לקהילת המתפללים, אלא ליישוב כולו".

"תודה גדולה להנהגת היישוב לדורותיה, לכל השותפים שהשקיעו מכספם ומכוחם, וכמובן למשפחות הרשקוביץ ושורק. אני מתפלל שהאור הגדול הזה ייתן כוח לכל היישוב, לצעירים ולוותיקים, ושנזכה לראות עוד אור גדול ותקומה בארץ ישראל כולה", סיכם גנץ.