ראש ישיבת הר עציון, הרב יעקב מדן, יוצא נגד השנאה לראש הממשלה בנימין נתניהו, אך מדגיש כי אין פירוש הדבר שצריך לתת בו אמון ללא סייג.

בשיחה עם בני טיטלבוים בכאן מורשת קרא הרב להפסיק את העוינות האישית כלפי נתניהו, ובמקביל דרש ממנו ומגדי איזנקוט להתגמש כדי לאפשר הקמת ממשלה יהודית מאוחדת.

"השנאה אליו היא שנאה שצריכים להביא אותה מן העולם", אמר הרב מדן בהתייחסו לנתניהו. עם זאת, הוא הבהיר כי יש להבחין בין שנאה לבין חשדנות כלפי ראש הממשלה. "יש מקום לחשדנות", אמר, והוסיף כי גם נתניהו נדרש לגלות פתיחות וגמישות כדי לאפשר התקדמות במגעים הפוליטיים.

הרב מדן הזהיר כי התבצרות של שני המחנות בעמדותיהם עלולה להוביל לתוצאה שאיש מהם אינו מעוניין בה. "אני חושש מאוד שאם ימשכו את החבל שני הצדדים יותר מדי, לדבר הזה יש דינמיקה משלו", אמר. לדבריו, המשך המבוי הסתום עלול להביא להקמת ממשלה שתישען על המפלגות הערביות, אפשרות שאותה הגדיר "אסון" ו"בעיה קיומית".

לנוכח תוצאות הבחירות, ובפרט מספר המנדטים שקיבלו המפלגות הערביות, הרב מדן סבור שהפתרון הוא הקמת ממשלה יהודית רחבה. "חייבת להיות אחדות יהודית", הדגיש. אלא שלדבריו, האחריות להשגת האחדות אינה מוטלת על צד אחד בלבד. "כל אחד צריך לוותר קצת יותר ממה שהוא מוותר", אמר.

הרב מדן התייחס גם לסוגיית גיוס החרדים והכיר בחשיבותה, במיוחד על רקע העומס המוטל על משרתי המילואים ומשפחותיהם. עם זאת, הוא סבור כי יש להקדים את פתרון המשבר הפוליטי ואת הבטחת זהותה של ישראל כמדינת הלאום היהודי. לדבריו, אין להתעלם מבעיית הגיוס, אך גם אין לאפשר למחלוקת הזאת למנוע הקמת ממשלה מאוחדת.

בהתייחסו לאפשרות להגיע להסכמות, הרב מדן הביע דאגה מהמצב אך גם אמונה שניתן למצוא פתרון. "אני מאמין שלבעיה הזאת יש פתרון", אמר. "אני מודאג, אבל אני לא פסימי".

לקראת סיום השיחה קרא הרב מדן להפעיל לחץ ציבורי על שני הצדדים, ולא להסתפק בקריאות כלליות לאחדות. "לא רק על איזנקוט, צריכים ללחוץ גם על נתניהו", הדגיש. לדבריו, יש נושאים רבים שבהם ניתן להתגמש, והמצב מחייב את המנהיגים לעשות זאת.