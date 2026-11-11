ElaytZur & Aviv alush - Stam Tamim | אלייצור ואביב אלוש - סתם תמים (Prod. by N.B.G X Shay

הזמרים אלייצור ואביב אלוש שחררו את השיר החדש "סתם תמים", המשלב ביקורת על תרבות הרשתות החברתיות ועולם הפרסום לצד מסר אמוני הקורא לחיפוש אחר משמעות פנימית ולהתרחקות מהשפעות שליליות.

השיר, המבוסס על השירים "סתם תמים" ו"שרוטים", עוסק במרדף אחר הצלחה, הכרה ציבורית ופרסום ברשתות החברתיות, ומציג את הפער שבין התדמית הנוצצת המוצגת כלפי חוץ לבין ההתמודדויות האישיות שמאחוריה.

במהלך השיר מתייחסים השניים להשפעת התכנים ברשתות החברתיות, לתרבות הסלבריטאים ולרצון המתמיד להגיע למקום הראשון.

לצד הביקורת החברתית, השיר מדגיש את האמונה בקב"ה כמקור לברכה ולהכוונה בחיים. בפזמון נשמע המסר האמוני באופן ישיר: "יש ה' אחד ורק הוא זה שנותן פה את הברכה".

בהמשך מתייחסים המבצעים גם לעיר תל אביב, המתוארת כמקום המשלב יופי חיצוני עם תחושות של בדידות וניכור. באמצעות דימויים מעולם האמנות והתרבות הפופולרית, השיר מבקש לעורר מחשבה על הפער שבין מראית עין למציאות.

לקראת סיום השיר מתחדד המסר המרכזי, הקורא למאזינים לחפש אמת, להתרחק מחברה שלילית ולהרים את מבטם כלפי מעלה.