ח״כ יצחק קרויזר

יו"ר ועדת הפנים היוצא, ח"כ יצחק קרויזר, התייחס בריאיון לערוץ 7 להשבעת הכנסת החדשה ולתוצאות הבחירות, והביע דאגה מהתחזקות המפלגות הערביות ומהאפשרות שישתלבו בממשלה הבאה.

לצד זאת, מתח קרויזר ביקורת על גדי איזנקוט, הביע התנגדות להקמת ממשלת אחדות וקרא למפלגות החרדיות שלא לחבור לגוש האופוזיציה.

"קודם כול, אתמול באמת היה יום מרגש, חגיגה דמוקרטית. שבנו אחרי 2,000 שנות גלות למדינת ישראל, ואתמול הושבעה הכנסת. דבר מרגש ומשמח", אמר קרויזר.

עם זאת, לדבריו, לצד ההתרגשות מהשבעת הכנסת יש גם סיבה לדאגה. "לצערנו, ראינו מה המשמעות כאשר 19 תומכי טרור, 17 ערבים ושני יהודים, נמצאים במפלגות שלא מוכנות גם הבוקר להגדיר את חמאס כארגון טרור", טען.

קרויזר מתח ביקורת חריפה על נציגי המפלגות הערביות ועל התבטאויותיהם לאחר הבחירות. "ראינו שהם מקדישים את הניצחון, את ההישג שלהם, על מה? על מדינת ישראל, לאחים שלהם בעזה. בעזה יש נוח'בות שפלשו לכאן בשבעה באוקטובר, רצחו, טבחו ואנסו. אז יש כאלה שמקדישים להם את הניצחון, יש כאלה שקוראים להם ארגוני צדקה. אי אפשר לטאטא את המציאות הכואבת הזו", אמר.

לדבריו, החשש מתעצם לנוכח האפשרות שהמפלגות הערביות לא רק יתמכו בממשלה מבחוץ, אלא יהיו חלק ממנה. "היא כואבת עוד יותר כאשר יש כאן אנשים, רמטכ"ל לשעבר, שהולך להקים ממשלה שלא רק נשענת עליהם, אלא משלבת אותם באופן אינטגרלי בתוך הממשלה".

קרויזר אף העלה את האפשרות שנציגי המפלגות הערביות יקבלו תפקידים בכירים בכנסת ובממשלה. "מי יודע, אולי נראה את אחמד טיבי לא סגן יושב ראש הכנסת, אלא יושב ראש הכנסת בפני עצמו, או שר השיכון, שר הדתות".

הוא התייחס גם לנאומים בערבית שנישאו במליאה ואמר בעוקצנות: "ראינו כבר הבוקר במליאה את הנאומים בשפה הערבית. הצעתי לחבריי היהודים להתחיל ללמוד את סורת אל-פאתיחה, ככה שנרגיש קצת בבית כאן, במשכן הכנסת".

בהמשך מתח ביקורת על חברי הכנסת הערבים שלדבריו יצאו מהמליאה במהלך שירת ההמנון בטקס ההשבעה. "בן גוריון והרצל מתהפכים בקברם. בזמן ההמנון, שכולנו מתרגשים מדפיקות לב, שמחים ומאושרים ביום החג הזה בכנסת ישראל, בוחרים אותם אלו לצאת מהכנסת, לא לעמוד ולא לכבד את סמלי המדינה ואת מוסדותיה. זה דבר שכואב מאוד".

בהתייחסו לנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר קרויזר כי הופתע מהמסרים שהשמיע. "שאלתי את חברי הסגל של ראש הממשלה: הקול קול איתמר בן גביר והידיים ידי בנימין נתניהו. מה קרה לבנימין נתניהו? איפה הוא היה עד היום עם האמירות האלה, עם האמת הכל כך פשוטה הזו?"

קרויזר הוסיף כי בעיניו האיום על צביונה היהודי של המדינה אינו מתבטא רק במישור הביטחוני. "מי שלא הצליח להשמיד את עם ישראל ב-48' בכוח הנשק, מנסה ב-2026 באמצעות הכלים הדמוקרטיים לחסל את צביונה היהודי של מדינת ישראל, לחסל את הדמוקרטיה, לחסל את המדינה היחידה של העם היהודי. וזה דבר שהוא מאוד כואב".

כשנשאל על האפשרות להקמת ממשלת אחדות, על רקע דרישת מפלגתו לקיים בחירות חוזרות, הבהיר קרויזר כי הוא תומך באחדות בעם, אך סבור שממשלה המורכבת ממפלגות בעלות תפיסות עולם מנוגדות תתקשה לתפקד.

"ממשלת אחדות זו אמירה מאוד טובה. הציבור מאוחד, זה מה שהצליח להחזיק אותנו גם במלחמה האחרונה, האחדות בעם ישראל. גם בכנסת, דרך אגב, יש אחדות, שיתופי פעולה בין כלל הסיעות וכלל המפלגות", אמר.

עם זאת, הדגיש כי ממשלה נדרשת לקבל הכרעות בסוגיות ביטחוניות ומדיניות משמעותיות, ולא להסתפק בהסכמות כלליות. "בסופו של דבר, ממשלה לא יכולה להיות ממשלת שיתוק. היא צריכה להכריע, היא צריכה להחליט אם תוקפים באיראן, היא צריכה להחליט אם אנחנו מתיישבים ברצועת עזה, אם יש ריבונות ביהודה ושומרון, אם אנחנו משנים את הסטטוס קוו בהר הבית, אם מייהדים את הגליל, אם משנים את העלייה וההעדפה המתקנת לציבור שמשרת את עם ישראל".

בהקשר זה מתח קרויזר ביקורת על גדי איזנקוט, שלדבריו מחזיק בעמדות שונות משלו בשורה של סוגיות ביטחוניות. "קח את גדי איזנקוט, שמוביל את הגוש הזה, ולא רצה לתקוף באיראן, אמר שחיסול חמינאי היה טעות, לא רצה להיכנס לרפיח, לא רצה להיכנס לפילדלפי. איך אפשר להגיע איתו להכרעות ולהחלטות גורליות למען עתידה של מדינת ישראל?"

לטענת קרויזר, הפערים בין המפלגות שעלולות להרכיב ממשלת אחדות יקשו עליה לקבל החלטות ויובילו לשיתוק בניהול המדינה.

בהמשך הריאיון התייחס קרויזר למגעים שמקיים גוש האופוזיציה עם המפלגות החרדיות, והאשים את ראשי הגוש בצביעות כלפי הציבור החרדי. "אני חושב שהחרדים ראו היום את הצביעות של כל אלו שבמשך ארבע שנים בזים להם, בזים ללומדי התורה, בזים לרבנים, בזים לעולם התורה", אמר.

קרויזר תקף במיוחד את השינוי שלטענתו חל ביחסם של גורמים באופוזיציה למפלגות החרדיות, לנוכח האפשרות לשיתוף פעולה פוליטי. "שאלתי אתמול את החבר'ה של ליברמן אם הם כבר מצאו במזבלה את החרדים כדי לרוץ איתם לאיזה חוק גיוס או פטור מרוכך, ואיך הפכה ממשלת הביזה וההשתמטות פתאום לשותפה מלאה רק כדי להדיח את ממשלת הימין".

לדבריו, על חברי הכנסת החרדים להיזהר מהצעות לשיתוף פעולה עם מי שמתחו עליהם ביקורת חריפה בשנים האחרונות. "יש פה צביעות שזועקת לשמיים, ולכן אני מאוד מקווה שאותם נבחרי ציבור, חברי הכנסת החרדים, יש להם שכל וניסיון, מבינים את הטריק הזה שמנסות לעשות מפלגות השמאל והאופוזיציה כדי לחבור אליהם".

קרויזר סיכם באזהרה כי ממשלה שתישען על המפלגות הערביות ותורכב ממפלגות בעלות עמדות מנוגדות לא תצליח, להערכתו, לקדם פתרון לסוגיית הגיוס. "ממשלה שתישען על מפלגות ערביות, ממשלה שלא תוביל לא לחוק גיוס, לא לחוק פטור, ותמשיך לנהל את השיתוק ואת ההסתה כנגד החברה החרדית בישראל".