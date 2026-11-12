הכל התחיל כאשר יפתח ואפרת קווין, זוג צעיר ומלא מרץ - סירב להשלים עם העובדה שאחד האזורים היפים בארץ נותר מיותם מיהודים.

האזור: ואדי זרקא, המשתרע לאורך גוש טלמונים בלב בנימין. השטח כולו הוגדר כשטח B בהסכמי אוסלו, וננטש במשך שנים ארוכות.

לפני כחצי שנה, יחד עם חבורת צעירים אידיאליסטים, החליטו הזוג קווין לשנות את המשוואה ועלו להקים בלב הוואדי את גבעת "אור בנימין", הקרויה על שמו של סמ"ר בנימין מאיר ארלי הי"ד, שלמד יחד עם יפתח בישיבת ההסדר בצפת.

בואו להיות שותפים בהקמת גבעת אור בנימין ובהחזרת הנוכחות היהודית לוואדי זרקא>>>

"אנחנו תוקעים כאן יתד כצעד ראשון לביטול הסכמי אוסלו", מסבירה אפרת את התפיסה שמנחה אותם. הדרך מבחינתה ברורה - "את הסכמי אוסלו משנים רק דרך עובדות בשטח. ברגע שיהודים יחזרו לחיות, לטייל ולהיות נוכחים בוואדי - המציאות הפוליטית תשתנה מאליה", היא אומרת.

כדי להגשים את החזון הזה, הבינו תושבי הגבעה שהמפתח לשינוי מגיע דרך חיבור הציבור הרחב לאזור.

יפתח השקיע שעות ארוכות בפיתוח אפליקציית טיולים ייעודית לוואדי זרקא, המאפשרת למטיילים לנווט בבטחה בין עשרות המעיינות והפנינות הנסתרות שעד לאחרונה רוב המטיילים היהודים באזור כלל לא הכירו.

גבעת "אור בנימין" צילום: קרן הגבעות

האפליקציה חוללה פלאים בשטח: היא חיברה את האנשים לאדמה והביאה במהלך החודשים האחרונים משפחות ומטיילים מכל הארץ. הנוכחות היהודית ההומה הזו לא רק מפיחה חיים בוואדי, אלא הפכה למכפיל כוח אדיר שמעלה באופן דרמטי את רמת הביטחון בכל הכבישים והיישובים הסובבים את האזור.

בואו להיות שותפים בהקמת גבעת אור בנימין ובהחזרת הנוכחות היהודית לוואדי זרקא>>>

"השינוי העמוק בשטח לא נעלם מעיני השכנים", מספר יפתח על התקופה האחרונה. "הערבים מהכפרים מסביב מנסים פעם אחר פעם להתנכל לתושבי הגבעה, להפריע לפיתוח המקום ולהצר את צעדינו אך למרות כל זה - הם נתקלים בחומה של נחישות ופשוט לא מצליחים".

ואדי זרקא הגדוש במעיינות ומקורות מים צילום: קרן הגבעות

לצד זאת, מאחורי החזון הגדול וההצלחה הכבירה מסתתרת מציאות חיים מאתגרת שדורשת תעצומות נפש. כדי לשמור על האחיזה האסטרטגית הזו, המשפחות והצעירים המתגוררים בגבעה חיים בתנאי קצה. החיים מתנהלים ללא תשתיות בסיסיות, בניתוק מרשת החשמל וממים זורמים, וכל נסיעה הביתה דורשת התמודדות עם דרכי עפר משובשות ששוחקות את רכבי השטח.

השגרה מורכבת ממאבק יומיומי באיתני הטבע ובמגבלות התשתיות, אך המסירות והאמונה בצדקת הדרך מנצחות הכל.

בימים אלו יוצאים בגבעת אור בנימין בקמפיין מיוחד כדי לקחת את החזון צעד אחד קדימה. המטרה היא להעמיק את השורשים, לקלוט משפחות נוספות ולבנות תשתיות קבע שיהפכו את המקום ליישוב חי ונגיש לכל עם ישראל.

"אנחנו נמצאים פה בחזית, שמים את הלב והנשמה כדי לשמור על הארץ שלנו", אומרים יפתח ואפרת. "אבל כדי להצליח לנצח במערכה הזו ולהפוך את ואדי זרקא ליישוב קבע פורח, אנחנו חייבים אתכם איתנו. זה הרגע של כל אחד ואחת מכם לקחת חלק במהלך ההיסטורי הזה. היכנסו לקמפיין, בואו להיות שותפים אמיתיים שלנו, ויחד נחזיר את שטח B לידיים יהודיות".

בואו להיות שותפים בהקמת גבעת אור בנימין ובהחזרת הנוכחות היהודית לוואדי זרקא>>>