יואב סגלוביץ’ ועבאס צילום: Michael Giladi/Flash90

הוועדה המסדרת אישרה היום (רביעי) את הרכב ועדות החוץ והביטחון והכספים הזמניות של הכנסת ה-26. במסגרת ההרכב שאושר, סיעת רע"ם קיבלה נציגות בוועדת החוץ והביטחון, העוסקת בין היתר בסוגיות הביטחוניות הרגישות ביותר של מדינת ישראל. בראש ועדת החוץ והביטחון הזמנית יעמוד יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. מטעם רע"ם יכהן בוועדה חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. מטעם הליכוד יכהנו בוועדה בועז ביסמוט, יעקב ברדוגו, אופיר כץ ואלישע מדן. מפלגת ביחד תיוצג בידי רם בן ברק וקרן טרנר, ואילו מטעם הדמוקרטים יכהן יאיר גולן. יונתן שלו ישמש ממלא מקום בוועדה. עוד יהיו חברים בוועדה לימור סון הר מלך מטעם עוצמה יהודית, אליקים שטארק מטעם יהדות התורה, ינון אזולאי מטעם ש"ס ושמחה רוטמן מטעם הציונות הדתית. במקביל אושר גם הרכב ועדת הכספים הזמנית, שבה יכהנו מטעם הליכוד יעקב ברדוגו, דוד פטר, טליק גויאלי ואתי עטיה. מפלגת ביחד תיוצג בידי לירן אבישר ונועם תיבון. מטעם הרשימה המשותפת יכהנו אחמד טיבי וחבר כנסת נוסף ששמו יימסר בהמשך. יתר חברי הוועדה יהיו נעמה לזימי מטעם הדמוקרטים, אימאן חטיב יאסין מטעם רע"ם, חמד עמאר מטעם ישראל ביתנו, יצחק קרויזר מטעם עוצמה יהודית, ינון אזולאי מטעם ש"ס וצביקה מור מטעם הציונות הדתית. אישור הרכבי הוועדות הזמניות יאפשר לכנסת להתחיל בפעילות הפרלמנטרית בתחומי הכספים, החוץ והביטחון, עוד לפני השלמת המגעים הפוליטיים להרכבת הממשלה.