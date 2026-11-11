ח"כ אלמוג כהן לח"כים החרדים: נפגוש אתכם במרחבים הציבוריים ובבתי הכנסת

ח"כ אלמוג כהן מהליכוד פנה במהלך ישיבת הוועדה המסדרת בכנסת לחברי הכנסת החרדים והזהיר אותם מפני שיתוף פעולה פוליטי עם הסיעות הערביות.

בנאום תקיף טען כהן כי גורמים המבקשים כעת את תמיכת החרדים פעלו במשך שנים נגד הציבור החרדי, והאשים אותם בניסיון להתקרב אליו משיקולים פוליטיים.

"פתאום החרדים חברים שלכם, פתאום החרדים הם בסדר גמור, ואפשר להתחנף אליהם ואפשר לומר שהם אנשים טובים", אמר כהן בפתח דבריו.

הוא פנה ישירות לנציגי הסיעות החרדיות והזהיר מפני התקרבות לגורמים שלטענתו פגעו בתדמית הציבור החרדי לאורך השנים.

"אני כאן להזכיר לכולנו, החרדים, דם שנשפך אי אפשר להחזיר. מי ששפך לכם כאן את הדם במשך שנים רבות ועשה לכם דמוניזציה שייקח לנו שנים לתקן בחברה שלנו".

לדבריו "יש כאן אנשים ישראלים, יהודים, שדם יהודי זורם בדמם, והם כעת בשותפות עם מהללי נוח'בות, מהללי חמאס, עם מהללי רוצחים. אלו הן העובדות".

הוא הוסיף "אם מישהו מהחרדים יבחר בדרך הטרור, הוא ישמע את זה מהציבור ללא הפסקה. לא רק מאיתנו. גם כשהם ילכו למרחבים ציבוריים, גם כשילכו בקניונים, גם כשילכו לבתי הכנסת, האנשים יגידו להם: אתם בחרתם בתומכי החמאס ולא באחים שלכם".