ההצבעה בוועדה המסדרת: ליברמן מונה ליו"ר ועדת חוץ וביטחון

הוועדה המסדרת של הכנסת ה-26 אישרה היום (רביעי) את הקמתן של שתי ועדות זמניות, לענייני חוץ וביטחון ולענייני כספים, וקבעה כי יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יעמוד בראש ועדת החוץ והביטחון הזמנית וח"כ לירן אבישר בן חורין מסיעת ביחד לראשות ועדת הכספים הזמנית. שני המינויים התקבלו ברוב שנתמך בחברי המפלגות הערביות.

יו"ר הוועדה המסדרת, ח"כ רועי פולקמן מסיעת "ישר!"פתח את הדיון בהודעה כי הושגו הסכמות בנוגע למפתח חלוקת המקומות בוועדות. הוא הדגיש את האחריות המוטלת על חברי הכנסת להקים את הוועדות הזמניות ולאפשר את פעילותן.

בהמשך התייחס לאווירה בדיון וקרא לחברי הכנסת לנהל את המחלוקות ביניהם בכבוד, גם כאשר מדובר בחילוקי דעות חריפים. "אני לא מחנך אף אחד, אבל יש נורמות ואפשר להתנהג בדרך ארץ. סגנון זה סגנון, אבל בכנסת ישראל צריך לכבד כל אדם ודעותיו. ככה מנהלים מחלוקת לשם שמיים. מוכן לשמוע את הדברים הכי קשים כל עוד הם נאמרים בכבוד".

אחת הסוגיות שעלו במהלך הדיון הייתה שאלת ניגוד העניינים האפשרי של אבישר בן חורין. היא הגיבה לטענות ואמרה: "הלכות ניגודי העניינים שחלות בממשלה, לא חלות בכנסת. ועדיין אני אומרת, מוכנה להחיל על עצמי את הכללים המחמירים ביותר. אם יהיה עיסוק שלא אוכל לעסוק בו - אני לא אעסוק בו ואמנה מישהו אחר במקומי".