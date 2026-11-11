תקרית חריגה בצרפת: ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, לא הורשה להיכנס למדינה לסדרת פגישות שתוכננה לו עם נבחרי ציבור.

ראש המועצה הגיעה לנמל התעופה בפריז בשבוע שעבר ובמהלך ביקורת הדרכונים הוא נלקח לתחקור ושם הובהר לו על ידי פקידי ההגירה כי לא יוכל להיכנס למדינה.

הוא המשיך מצרפת לטיסה לפראג, בירת צ'כיה, שם קיים מרתון פגישות בן שלושה ימים עם חברי הממשלה, הסנאט והפרלמנט בצ'כיה.

יו"ר סיעת מפלגת השלטון של צ'כיה בפרלמנט האירופי אנדריי קונטק אמר בסיום הפגישה: "תודה שאתם קו החזית שמגינה על אירופה. הריבונות אצלכם חשובה".

דגן השיב "יו"ש הוא העתיד של ישראל - והערובה לקיומה התרבותי והביטחוני של אירופה. אנחנו חזית אחת, אנחנו נילחם ביחד - ואנחנו הולכים לנצח ביחד".