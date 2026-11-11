הליכוד מחריף את דרישותיו לחקירת החשדות לאי-סדרים בבחירות לכנסת ה-26. במכתב שנשלח היום (רביעי) ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, באמצעות עו"ד אילן בומבך, טוענת המפלגה כי תלונות חמורות שהועברו לרשויות האכיפה אינן מטופלות כראוי.

המכתב עוסק בחשדות שהעלו נציגי הליכוד בנוגע להתנהלות בקלפיות במגזר הערבי, ובפרט בפעילות של גורמים מטעם הרשימה המשותפת ורע"ם. בליכוד טוענים כי מדובר בדיווחים המחייבים חקירה מיידית ויסודית, אך מדגישים במכתביהם כי טרם התקבלו בידיהם הממצאים והמסמכים הדרושים לבירור הטענות.

הפנייה החדשה מגיעה לאחר סדרת מכתבים ששלח בומבך בשם הליכוד מתחילת נובמבר ליועצת המשפטית לממשלה, למפכ"ל המשטרה ולרשות להגנת הפרטיות.

בליכוד טוענים כי במהלך יום הבחירות הגיעו לידי המפלגה כ-700 דיווחים ותלונות מאזרחים ומנציגי ועדות קלפי המעלים חשדות להפרות של דיני הבחירות ולפגיעה בתקינות הליכי ההצבעה.

בין החשדות המפורטים במסמך נמנים רישום נתוני מצביעים ברשימות פרטיות ובאפליקציות מפלגתיות, העברת מידע לגורמים מחוץ לקלפיות, מניעת אפשרות מחברי ועדות קלפי לבדוק תעודות זהות, הצבעות בזהות כוזבת והצבעות כפולות.

הליכוד העלה גם טענות בדבר כניסת גורמים בלתי מורשים אל מאחורי הפרגוד, הפעלת לחצים ואיומים כלפי בעלי תפקידים, ליקויים בטיפול במעטפות הצבעה וסירוב לתעד אירועים חריגים בפרוטוקולים של ועדות הקלפי.

אחד הנושאים המרכזיים בפניות הליכוד הוא הדרישה לקבל חומרי תיעוד שיאפשרו לבדוק את החשדות. בין היתר ביקשה המפלגה לקבל דוחות פעולה ותיעודים ממצלמות גוף של גורמי אכיפת החוק שפעלו במהלך הבחירות.

פנייה נפרדת הועברה לרשות להגנת הפרטיות בעקבות חשדות הנוגעים לאיסוף ולשימוש במידע אישי על מצביעים. הליכוד ביקש לבחון אם נעשה שימוש במערכות וברשימות מידע בניגוד להוראות הדין, ואם מידע שנאסף בקלפיות הועבר לגורמים שלא היו מוסמכים לקבלו.

בפנייה הנוכחית ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית מדגישים בליכוד גם את ההיבט המשפטי הנוגע ללוחות הזמנים. לטענת המפלגה, השתהות הרשויות בבדיקת התלונות ובהעברת חומרי החקירה עלולה להכביד על מימוש הזכות להגיש ערעור בחירות, שכן האפשרות לבחון את האירועים ולהציג ראיות כפופה למועדים הקבועים בדין.

המפלגה מבקשת לפעול בדחיפות כדי להבטיח שהחשדות ייבדקו ושחומרי התיעוד הרלוונטיים יהיו זמינים לבחינה במסגרת ההליכים האפשריים.