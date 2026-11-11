חני לייטר בשיחה עם ערוץ 7

חני לייטר, אמו של נריה שנפצע אנושות בפיגוע דריסה, קוראת בריאיון לערוץ 7 להמשיך בתפילות לרפואתו, עם מעברו מבית החולים לשיקום.

נריה עדיין מחוסר הכרה, אך לדבריה מצבו התייצב והוא זקוק לפחות התערבויות רפואיות. בתוך ההתמודדות הקשה מלוות אותה גם מילותיו של בנה משה ידידיה שנפל: "אמא, הכול בסדר".

"יש עוד דרך ארוכה מאוד מאוד, אנחנו צריכים ניסים", היא אומרת. "אבל קרו ניסים. זה עוד יכול להיות, אנחנו נעשה הכול".

לייטר מסבירה כי המעבר לשיקום מתאפשר בעקבות התייצבות המדדים של נריה, ומדגישה כי הוא טרם התעורר. בשלב הבא יפעלו הצוותים לשיקום הגוף והמוח. "נעשה את כל שביכולתנו, ומתפללים שהשם יעזור לנו".

כאחות שעבדה במשך שנים בשיקום, היא מכירה את התחום גם מהצד המקצועי. כעת היא ובני המשפחה משתדלים ליצור סביב נריה אווירה נעימה: משמיעים לו מוזיקה, מדברים אליו, מעסים אותו ומסייעים בתרגילי פיזיותרפיה ככל האפשר.

המשפחה מתארגנת במשמרות באמצעות קבוצת ווטסאפ ותוכנה לתיאום התורנויות, כדי לשמור על הכוחות לאורך הדרך. "ברוך השם, אנחנו עובדים יפה יחד", היא מספרת. "זה הולך להיות מסע ארוך, ואנחנו נשענים על התפילות של עם ישראל".

את הריאיון ביקשה לנצל גם כדי להודות לכל מי שמתפלל ומחזק את המשפחה. "כשעם ישראל עוטף אותך, אתה לא יכול ליפול. זה דבר כל כך מרומם וכל כך מחזק", היא אומרת.

ההודעות מגיעות אליה מכל רחבי הארץ והעולם. לפני ימים אחדים קיבלה הודעה מארגנטינה על תפילות הנערכות בתיכון לרפואתו של נריה. "זה דבר כל כך מחמם את הלב, ואני מרגישה שהוא הבן של כולנו".

כשבוע לפני הריאיון ציינה המשפחה את האזכרה לבנה משה ידידיה. מיד לאחריה נערכה עצרת תפילה לרפואת נריה. לייטר מתארת יום שקשה להכיל את כל מה שהיה בו: "הגיעו המונים. כמה שזה היה עצוב ומורכב, זה נתן המון כוחות".

היום, כשיצאה מבית החולים שערי צדק, נזכרה במשפט שמשה נהג לומר לה כשהייתה מתוחה. "תמיד היה אומר: 'אמא, הכול בסדר'. השארתי את זה בראש שלי. במצבי לחץ אני שומעת את משה אומר לי: 'אמא, הכול בסדר'".

גם הפעם, כשהיא יוצאת מבית החולים ובנה נריה עדיין מחוסר הכרה, המילים הללו מסייעות לה להירגע. לצד הזיכרון היא שבה ומדגישה עד כמה התמיכה הציבורית מחזקת אותה: "אנשים כל כך טובים, וכל כך מתחשבים, וכל כך רוצים לתת ולהתפלל. אין מילים".

המשפחה מבקשת להמשיך להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה.