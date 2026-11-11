מפיזיקה קוונטית וחקר מחלות ניווניות, דרך שירה ועד ללהקות ישראליות - המרוץ לאחד מהפרסים היוקרתיים והמתגמלים בישראל יוצא לדרך.

מפעל הפיס פרסם קול קורא להגשת מועמדויות לפרסי לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו לשנת 2027, במסגרתו יחולקו תשעה פרסים בסך כולל של 1,350,000 ש"ח - 150 אלף שקלים לכל זוכה או ארגון. הפרסים מיועדים להוקיר אמנים, מדענים וחוקרים שהגיעו להישגים פורצי דרך ותרמו תרומה משמעותית לתחומם בישראל ובעולם.

שמונת הפרסים המקצועיים יחולקו שווה בשווה בין עולמות הרוח, האמנות והמדע המדויק:

בתחומי האמנויות: שירה, קבוצות תיאטרון/תיאטרון קטן, פיסול, ומוזיקה - להקות ישראליות (לא אינסטרומנטלי).

בתחומי המדעים: בלשנות, פיזיקה קוונטית, חקר מחלות ניווניות, והגירה.

לצד הפרסים המקצועיים, בחר מפעל הפיס להקדיש השנה את הפרס המיוחד (ע"ש אביגדור יצחקי ז"ל) לארגון ללא מטרות רווח הפועל לשילוב אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים בחברה הישראלית. הפרס נועד להוקיר עשייה חברתית משמעותית המקדמת שילוב, שוויון הזדמנויות והשתתפות מלאה בחיי הקהילה.

איציק לארי, יו"ר מפעל הפיס, אמר כי "פרס מפעל הפיס ע"ש לנדאו מבטא את המחויבות המתמשכת של מפעל הפיס להוקיר את האנשים שמקדמים את התרבות, האמנות והמדע בישראל, ולהעניק להם את ההכרה הראויה על הישגיהם ותרומתם לחברה. דווקא בתקופה מאתגרת זו, חשוב לנו להמשיך ולהאיר את המצוינות, החדשנות והיצירה הישראלית, שזוכות להכרה גם בזירה הבינלאומית.

השנה בחרנו להקדיש את הפרס המיוחד ע"ש אביגדור יצחקי ז"ל לארגון הפועל לשילוב אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים בחברה הישראלית, מתוך תפיסה שחוסנה של חברה נמדד לא רק בהישגיה, אלא גם ביכולתה להעניק מקום והזדמנות לכל אדם. אנו גאים לפתוח שנה נוספת של פרסי לנדאו ולהוקיר את מי שעשייתם מעצבת את פני החברה הישראלית", הוסיף.

פרסי לנדאו, הקרויים על שמו של יו"ר מפעל הפיס הראשון מיכאל לנדאו, מוענקים מדי שנה החל משנת 2000. הזוכים נבחרים על ידי ועדות שיפוט מקצועיות לכל תחום, המורכבות ממדענים מובילים, אנשי אקדמיה, אמנים וזוכי פרס לנדאו משנים קודמות.

הגשת המועמדויות פתוחה באתר המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס עד ל-6 בדצמבר. ההגשה יכולה להתבצע על ידי המועמדים עצמם או על ידי גורם שלישי הממליץ עליהם.