ראש המוסד לשעבר דדי ברנע מציע להטיל מצור מוחלט על מצר הורמוז, לצד המשך הסנקציות הכלכליות, כחלופה למלחמה נוספת באיראן.

"המשטר הזה יתקשה לשרוד עם כלכלתו המתפוררת וללא ההכנסות מיצוא נפט", אמר בוועידת "ישראל היום" בניו יורק. הוא הזהיר כי איראן כבר מנסה לשקם את תוכנית הגרעין שלה, והעריך כי מלחמה נוספת תאיץ את קריסת המשטר, אך תטלטל את הכלכלה העולמית.

"אחרי שתי מלחמות באיראן, מהן האפשרויות העומדות בפנינו?", שאל ברנע. "הסכם עם משטר טרור, משטר שכל שאיפתו היא לפתח נשק גרעיני כדי להשמיד אותנו לחלוטין, משטר טרור שטבח באלפים מבני עמו - הסכם עם איראן ייחשב לפרס על האסטרטגיה שלו, אסטרטגיה של הרס וטרור. הסכם כזה ייחשב למתנה של חסינות ויציבות לנצח".

לדבריו "הסיכוי להגיע להסכם שהמשטר הזה יכבד, ושיבטיח אפס יכולות גרעיניות, הוא לדעתי נמוך. בכל הסכם, איראן תמשיך לחתור להשגת נשק גרעיני בטווח הארוך".

מנגד, הציג את האפשרות להחריף את הלחץ הכלכלי: "יש דרך נוספת: המשך הסנקציות והטלת מצור מוחלט על מצר הורמוז. המשטר הזה יתקשה לשרוד עם כלכלתו המתפוררת וללא ההכנסות מיצוא נפט".

"העם האיראני הפגין אומץ לב אצילי. מיליונים ממתינים לרגע שבו יוכלו לצאת לרחובות ולתבוע את חירותם", אמר ברנע. "האפשרות הזאת מחייבת כושר עמידה, סבלנות ונחישות. אם מסיבה כלשהי אינכם ניחנים בתכונות האלה, מלחמה היא האפשרות היחידה להפלת המשטר".

הוא הדגיש כי "מלחמה היא אפשרות יעילה מאוד. אבל יהיו לה השלכות עצומות שיטלטלו את שוק האנרגיה העולמי ואת הכלכלה העולמית, אף שבסופו של דבר היא תוביל מהר יותר לקריסת המשטר, שכבר היום נאבק על הישרדותו".

ברנע הזהיר כי המשטר האיראני אינו מוותר על תוכנית הגרעין, למרות המכות שספג. "עלינו להבין שכל עוד המשטר הזה קיים, הוא יחתור להשגת נשק גרעיני כדי להגשים את שאיפתו להשמיד את מדינתנו, להשמיד כל מדינה שירצה ולזרוע פחד בעולם", אמר. "גם עכשיו, ברגע זה ממש, אחרי כל המכות שספגו, הם מנסים לשקם את תוכנית הגרעין כאמצעי היחיד להגן על משטרם המתפורר. הם ימשיכו לחתור לתוכנית גרעין כאסטרטגיה ארוכת טווח, עם הסכם או בלעדיו".

בהתייחסו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר ברנע: "הנשיא האמריקני הוכיח שהוא מבין שעשיית הדבר הנכון אינה תמיד הבחירה הפופולרית. הוא עומד איתן, סופג מחירים פוליטיים כבדים ומפגין מנהיגות שתוביל אותנו בסופו של דבר לנפילת המשטר".

הוא פנה ישירות לטראמפ: "מכאן אני מבקש להביע את הערכתי אליך, הנשיא טראמפ, על עמידתך האיתנה ועל כך שאתה מעדיף את האינטרס האמיתי וארוך הטווח של העולם על פני אהדה ציבורית קצרת טווח".