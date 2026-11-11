שגריר רוסיה בארצות הברית, אלכסנדר דרצ'ייב, מת היום (רביעי) בפתאומיות בגיל 66. משרד החוץ הרוסי אישר את דבר מותו, אך לא מסר מה גרם למותו ובאילו נסיבות אירע.

דרצ'ייב מונה לשגריר בוושינגטון במרץ 2025 בידי הנשיא ולדימיר פוטין, בעקבות שיחות בין רוסיה לארצות הברית על הסדרת פעילות השגרירויות. הוא החליף את אנטולי אנטונוב, שסיים את תפקידו באוקטובר 2024.

הוא נחשב לדיפלומט ותיק שהתמחה ביחסים עם ארצות הברית, וכיהן בעבר כשגריר בקנדה וכראש מחלקת צפון אמריקה במשרד החוץ הרוסי.

בהודעת האבל תיאר אותו המשרד כדיפלומט מצטיין וכמומחה לארצות הברית, והביע תנחומים למשפחתו.