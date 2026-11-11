הודאתו של מייסד ומנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, כי בגד באשתו לורי, מעמידה במוקד גם את השאלה הכלכלית: מה יעלה בגורל ההון העצום שצבר במהלך נישואיהם?

לפי הערכות שפורסמו בארצות הברית, אם השניים יתגרשו, לורי עשויה לקבל נכסים בשווי עשרות מיליארדי דולרים. עם זאת, עד כה לא פורסם על פתיחת הליכי גירושים או על הסכם לחלוקת רכוש.

הואנג הודה בבגידה במכתב לעובדים שפורסם ב־8 בנובמבר באתר החברה. הוא התנצל בפני אשתו וילדיו, קיבל אחריות על הפגיעה בהם והביע תקווה שיוכל לשקם את אמונם. "לא הייתי נאמן לאשתי", כתב. "מעשיי פגעו בה ובילדינו. אין תירוץ למה שעשיתי".

לפי דיווח ב"ניו יורק פוסט", לורי עשויה להיות זכאית לכ־335 מיליון מניות אנבידיה, ששוויין הוערך בכ־60 מיליארד דולר. ההערכה תלויה בין היתר בשאלה אילו מניות ייחשבו לרכוש משותף, האם קיימים הסכמי ממון ומה יהיה מחיר המניה.

בני הזוג נשואים יותר מארבעה עשורים, עוד מלפני הקמת אנבידיה. לפי "פורבס", חלק ניכר מהמניות המיוחסות להואנג מוחזק בנאמנויות ששני בני הזוג מנהלים יחד. בדיווח הודגש כי הבגידה כשלעצמה אינה קובעת את חלוקת הרכוש, וכי הסכום שתקבל לורי במקרה של גירושים תלוי במעמד הנכסים ובהסכמים ביניהם.

לפרשה יש גם היבט ביטחוני. לפי דיווח של רויטרס, בעקבות פרסום ב"ניו יורק טיימס", הואנג ניהל קשר עם אליס הואנג, בכירה לשעבר בחברת Megaspeed מסינגפור, שהרשויות האמריקאיות הגיעו למסקנה כי פעלה עבור המודיעין הסיני. החברה שבה עבדה רכשה שבבים מאנבידיה ונבדקה בחשד שסייעה לסין להשיג שבבים מתקדמים הכפופים להגבלות יצוא אמריקאיות.

דירקטוריון אנבידיה הודיע על חקירה עצמאית לבדיקת החשד שהואנג היה יעד למאמץ מודיעיני זר. החברה מסרה כי בשלב זה אין לה סיבה להאמין שסודותיה או הביטחון הלאומי האמריקאי נפגעו. הואנג ממשיך לכהן כמנכ"ל והתחייב לשתף פעולה עם הבדיקה.