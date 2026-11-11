יו"ר מפלגת "ישר", ח"כ גדי איזנקוט, פנה היום (רביעי) לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לגלות איפוק בקבלת החלטות ביטחוניות ולאומיות בתקופת ממשלת המעבר, ולהימנע ממהלכים צבאיים שאינם נדרשים להתמודדות עם איום מיידי.

במכתב ששלח לנתניהו הדגיש איזנקוט כי ראש הממשלה מוסיף לשאת באחריות לביטחון המדינה ולפעילות צה"ל וכוחות הביטחון, אף שלדבריו אינו נהנה עוד מאמון הכנסת.

"אני פונה אליך כמי שעודנו אוחז בהגה השלטון וכמי שעודנו ממונה בשעה זו על ביטחון מדינת ישראל, צה"ל וכוחות הביטחון", כתב איזנקוט. "בשעה זו, כידוע היטב, אתה מכהן כראש ממשלת מעבר שלא זוכה עוד באמון הכנסת - 46 חברי כנסת בלבד עודם תומכים בהמשך כהונתך כראש ממשלה".

איזנקוט קשר את פנייתו גם לפרסומים מהשבועות האחרונים, שלדבריו העלו חששות בנוגע לשיקולים המשפיעים על קבלת החלטות בתחום הביטחון. "במצב פוליטי מורכב ורגיש זה, אולי הרגיש ביותר שהמדינה שלנו ידעה, מוטלת עליך החובה לגלות עודף זהירות ואחריות באשר לקבלת החלטות ביטחוניות ולאומיות, כמו גם להנחות את ראשי הארגונים בדבר החלטות המחייבות את הסכמתו של ראש הממשלה".

לדברי איזנקוט, יש להבחין בין פעולה הנחוצה להתמודדות עם סכנה מיידית לבין מהלכים ביטחוניים שניתן לדחות עד להקמת ממשלה חדשה. "הפעלה של כוחות הביטחון ללא איום ישיר ומידי שאינו סובל דיחוי, עלולה להוביל להשלכות הרסניות על הדמוקרטיה הישראלית ועל אמון האזרחים במוסדות השלטון".

"על כן, אני דורש ממך: בתקופה רגישה זו אתה נדרש לאחריות לאומית, גלה איפוק וזהירות מפני מהלכים מסוכנים שיכולים לחכות להשבעת ממשלה חדשה הזוכה לאמון הכנסת. אל תחלל את אמון העם במוסדות השלטון ובהליך קבלת ההחלטות", הוסיף.

"אל לך להציב את ראשי מערכות הביטחון בקונפליקט חוקתי קשה וספקות באשר לנדרש מהם ולדבר הנכון לעשותו. אפשר להם לשמור ללא ספקות על הציווי הקדוש המוטל עליהם", סיכם איזנקוט את מכתבו.

בלשכתו של נתניהו הגיבו בחריפות למכתבו של איזנקוט. "כל ההחלטות שהתקבלו על ידי הממשלה בהובלת ראש הממשלה נתניהו התקבלו משיקולים ביטחוניים בלבד ובתיאום מלא עם מערכת הביטחון. הן הביאו להישגים חסרי תקדים למדינת ישראל, וכך יהיה גם בעתיד. במקום לזרוע פחד ופירוד, יש לנהוג באחריות".

בסביבת נתניהו הוסיפו כי "המכתב של איזנקוט הוא מהלך חסר אחריות לדון בפומבי בנושאי ביטחון רגישים. זהו ניסיון שקוף להכניס פוליטיזציה לסוגיות הביטחון הלאומי של ישראל. במקום לנסות להקים ממשלה עם תומכי טרור, ראש הממשלה נתניהו קורא פעם נוספת לגדי איזנקוט להצטרף לממשלה שנלחמת בטרור".

איזנקוט הגיב: "אם כך, מדוע סירבת לפנייתי לקבל עדכון מבצעי בצירים רשמיים כנהוג? מדוע אתה מנסה לעכב את התכנסות ועדת חוץ וביטחון של הכנסת עד לשבוע הבא? לא אאפשר ואקום בפיקוח על ממשלה שאיבדה את אמון הכנסת. לא אאפשר סטייה של מילימטר משיקולי הביטחון. אני מתחייב".

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הגיב: "אם גדי איזנקוט היה מוטרד באמת מביטחון המדינה הוא היה מבקש פגישה חשאית עם ראש הממשלה והרמטכ"ל, מקבל את תמונת המודיעין, ומביע את דעתו/דרישתו בחדר הסגור. איזנקוט היה רמטכ"ל והוא יודע מצוין שענייני ביטחון רגישים מנהלים בחדר הסגור ולא בכיכר העיר.

המכתב הפומבי שהוא שיגר דרך התקשורת נועד לקעקע בתוך צה"ל ובחברה הישראלית את האמון בתהליכי קבלת ההחלטות, והוא המשך ישיר ומצער לנכונות השמאל הישראלי ערב המלחמה לפגוע בקודש הקודשים של ביטחון ישראל ולהשתמש בו כמנוף פוליטי לקידום מטרות פוליטיות. אני מפציר בגדי באיזנקוט - תוציא את צה"ל מהפוליטיקה ואל תפגע בחוסר אחריות בביטחון ישראל ובאחדות הפיקוד. פשוט Dont!", כתב סמוטריץ'.