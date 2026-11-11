הרמטכ"ל בגבול ירדן

הרמטכ"ל, אייל זמיר, ביקר היום (רביעי) בגבול המזרחי והדגיש את הצורך לשמור על מוכנות מבצעית גבוהה גם מול איומים שעלולים להתפתח ללא התרעה מוקדמת.

במהלך הסיור קיים הרמטכ"ל הערכת מצב עם מפקדי הגזרה, שהתמקדה באתגרים המבצעיים ובהיערכות לתרחישים ביטחוניים שונים. הוא הנחה את המפקדים להמשיך ביישום תפיסת ההגנה ולחזק את המוכנות המבצעית של הכוחות הפרוסים במרחב.

"לצד הדרישה להתרעה מודיעינית, מצב היסוד של כוחות צה"ל נדרש להיות במוכנות להשתנות מהירה והפתעה. בכל גזרה עלינו לשמור על ערנות גבוהה, להקדים את האיומים ולהבטיח הגנה על הגבולות והאזרחים", אמר זמיר.

הרמטכ"ל הציג את פעילות אוגדה 96 כחלק מהשינויים שמבצע צה"ל בעקבות מתקפת 7 באוקטובר. האוגדה, שהוקמה במהלך מבצע "עם כלביא", פועלת לחיזוק מערך ההגנה בגבול המזרחי, לצד פיתוח יכולות התקפיות ושיפור האיסוף המודיעיני.

"אוגדה 96 מהווה דוגמה מוחשית למימוש לקחי ה-7 באוקטובר בשטח. צה"ל מחזק את מרכיבי תפיסת הביטחון באמצעות חיזוק יכולות הגנתיות והתקפיות בגבולות - ובכלל זה האוגדה נערכת בקו מוצבים קדמי בחזית היישובים ומשפרת יכולות איסוף וקטלניות", ציין.

בהמשך הדגיש זמיר כי הגבול עם ירדן מחייב היערכות למגוון רחב של תרחישים, תוך שמירה על היציבות הביטחונית באזור.

"הגבול המזרחי הוא זירה משמעותית לביטחוננו, בעלת חשיבות אסטרטגית מהמעלה הראשונה. המשימה שלנו היא לשמור על היציבות בגזרה, לסכל איומי טרור, ובמקביל להיערך למגוון תרחישים", אמר.

במסגרת הערכת המצב הנחה הרמטכ"ל את המפקדים גם להקפיד על שמירת החוק והסדר ולהבטיח את ביטחונן של כלל האוכלוסיות המתגוררות בגזרה.

חלק מרכזי מדבריו הוקדש למעמדה של בקעת הירדן בתפיסת הביטחון הישראלית. זמיר הדגיש את חשיבות השליטה במרחב ואת תרומתו להגנה על גבולות המדינה.

"לבקעת הירדן חשיבות היסטורית, ציונית וביטחונית - היא חומת המגן המזרחית של מדינת ישראל, והשליטה בה היא מרכיב חיוני בביטחון הלאומי ובעומק האסטרטגי שלנו", אמר.

במהלך הביקור נפגש הרמטכ"ל עם ראש המועצה האזורית בקעת הירדן, דוד אלחייני, והביע הערכה לשיתוף הפעולה בין התושבים והרשות המקומית לבין פיקוד המרכז וכוחות האוגדה. לדבריו, לצד המענה הצבאי נודעת חשיבות גם לחוסנה של ההתיישבות באזור.

"ביטחון אינו נשען רק על ביצורים וכוחות צבאיים, אלא גם על עוצמת הרוח והתיישבות חזקה, חקלאות משגשגת ואזרחים שמעמיקים את שורשיהם באדמה הזאת. השילוביות בין המערכת הצבאית, האזרחית וההתיישבותית היא תנאי הכרחי לחיזוק המרחב", הדגיש.

בהמשך פגש זמיר את לוחמות גדוד האיסוף החדש, גדוד 909, ושוחח עמן על שירותן. הרמטכ"ל הביע את הערכתו לתרומתן למשימות הביטחון בגזרה.

את ביקורו במרחב הקדיש גם למפגש עם חניכי תוכנית "חלוצים", תוכנית מנהיגות קדם-צבאית הפועלת בבקעת הירדן, באזור קיבוץ בית הערבה הישן.