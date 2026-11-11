בליכוד שוקלים להעמיד את ח"כ אלישע מדן כמועמד לתפקיד יו"ר הכנסת, מול ח"כ מתן כהנא, שעל מועמדותו הודיעו אתמול ראשי מפלגות גוש מתנגדי נתניהו.

על פי דיווח בכאן חדשות, בליכוד מבקשים להעמיד את סיפורו האישי של מדן שנפצע במלחמה ואיבד את רגליו, מול העובדה שכהנא צפוי להיבחר לתפקיד בתמיכת המפלגות הערביות.

עם זאת, בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית על הצגת מועמדותו של מדן. אחד השיקולים הוא ההערכה כי אם יתמודד מול כהנא, הוא צפוי להפסיד בהצבעה.

מועמדותו של כהנא הוכרזה אתמול. חבר הכנסת אמר כי מדובר ב"תפקיד עם יכולת השפעה גדולה על אזרחי מדינת ישראל, והוא דורש יכולת להיות דמות מאחדת וממלכתית".

הדיון על זהותו של יו"ר הכנסת הבא מתקיים במקביל לצעדים הראשונים לכינון מוסדות הכנסת ה-26. היום אישרה מליאת הכנסת את הרכב הוועדה המסדרת, בהתאם להצעתו של ח"כ רועי פולקמן. ההצעה התקבלה ברוב של 63 חברי כנסת מול 50 מתנגדים.

בהמשך אישרה הוועדה המסדרת את הקמתן של שתי ועדות זמניות, לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון. ח"כ אביגדור ליברמן מישראל ביתנו נבחר לעמוד בראש ועדת החוץ והביטחון הזמנית, ואילו ח"כ לירן אבישר בן חורין מסיעת ביחד נבחרה לראשות ועדת הכספים הזמנית.

ההחלטות התקבלו ברוב שהושג בתמיכת המפלגות הערביות, כחלק משיתוף הפעולה הפרלמנטרי בכנסת החדשה.