מחלוקת פנימית בדגל התורה סביב האפשרות להצטרף לממשלה בראשות גדי איזנקוט: יו"ר המפלגה לשעבר, משה גפני, פועל בימים האחרונים למנוע את החיבור בין המפלגות החרדיות לגוש מתנגדי נתניהו, בעוד יו"ר דגל התורה הנוכחי, ח"כ יעקב אשר, מוביל את המאמצים לקידום שותפות קואליציונית כזו.

בכאן חדשות דווח כי גפני מקיים שיחות עם גורמים בתוך המפלגה ומחוצה לה בניסיון לבלום את המגעים להקמת ממשלה עם גוש איזנקוט.

היום נרשמה התפתחות נוספת במגעים, כאשר אשר הגיע ביוזמתו ללשכתו של אביגדור ליברמן. השניים קיימו פגישה קצרה שנמשכה דקות אחדות בלבד.

לצד הנכונות לקיים שיחות עם נציגי המפלגות החרדיות, בגוש מתנגדי נתניהו מביעים גם חשדנות כלפי המהלך. על פי הדיווח, גורמים בגוש חוששים כי אשר משתמש בפתיחות שלהם למשא ומתן כדי להעביר מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו - ולא בהכרח מתוך כוונה להגיע להסכם קואליציוני.