המשטרה מפזרת מפגינים בירושלים

קיצונים חרדים הפגינו הערב (רביעי) בירושלים ובבית שמש במחאה על מעצר עריקים, חסמו כבישים והתעמתו עם המשטרה.

שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פעלו בבית שמש בעקבות חסימת כביש 38. במהלך הפעילות הרחיקו הכוחות את המשתתפים מהכביש, ולאחר השלמת הפינוי נפתח הציר מחדש לתנועת כלי רכב.

במקביל התפתחה הפרת סדר נוספת בצומת שרי ישראל-יפו בירושלים, שבמהלכה נחסם הכביש. קצין משטרה שהגיע למקום כרז למשתתפים לפנות את הכביש ולאפשר את חידוש התנועה, אך לפי המשטרה, מפירי הסדר לא נענו להוראה.

בעקבות סירובם להתפנות החלו השוטרים ולוחמי מג"ב להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, במטרה להרחיק את המשתתפים מהציר ולהשיב את הסדר הציבורי.