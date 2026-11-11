גבר בן 28 נהרג הערב (רביעי) בתאונת דרכים קשה בכביש 6, לאחר שרכב התהפך בקטע הכביש שבין מחלף מאחז למחלף קריית גת.

חובשים ופראמדיקים של מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה ביצעו בפצוע פעולות החייאה ממושכות, אך בשל חומרת פציעותיו נאלצו לקבוע את מותו במקום.

פראמדיקית מד"א דניאל לוי והחובש הבכיר נתנאל חזן, שהשתתפו בטיפול בנפגע, תיארו את המראות שנגלו לעיניהם עם הגעתם. "כשהגענו למקום הבחנו בזירה קשה מאוד של רכב שהתהפך. במקום שכב גבר מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית", סיפרו.

אנשי הצוות החלו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות בניסיון להציל את חייו, אך מצבו של הפצוע לא אפשר זאת. "התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות, אך פציעותיו היו משמעותיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום", הוסיפו לוי וחזן.

המשטרה שהגיעה למקום פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה.