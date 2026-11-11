ניקי היילי, מי שהתמודדה מול דונלד טראמפ על מועמדות המפלגה הרפובליקנית לנשיאות בשנת 2024, מבהירה כי לא תנסה לשוב לבית הלבן בבחירות 2028.

בריאיון לפודקאסט שפורסם השבוע חזרה היילי על החלטתה שלא להתמודד, אך השאירה פתח לאפשרות שתשוב למרוץ לנשיאות בעתיד.

הצהרתה מגיעה ימים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, שבהן ספגה המפלגה הרפובליקנית הפסדים נרחבים.

היילי, שכיהנה בעבר כמושלת דרום קרוליינה וכשגרירת ארצות הברית באו"ם בממשלו הראשון של טראמפ, השתתפה בסיקור הבחירות ברשת NBC והמשיכה להשמיע את עמדותיה בנוגע לעתיד המפלגה.

"אני לא מתמודדת לנשיאות ב-2028", אמרה היילי בפודקאסט Build or Break. עם זאת לא שללה התמודדות עתידית לתפקיד. "אני עדיין לא יודעת איך תיראה המציאות במדינה, ואני חושבת שאנחנו צריכים לראות איפה האמריקנים עומדים. העניין הוא שהם יקבלו את המנהיגות שהם רוצים".

הייל הוסיפה כי בכוונתה לתמוך במועמדים המקדמים סוגיות החשובות לה, ובהן חיזוק הביטחון הלאומי, ריסון ההוצאה הציבורית וצמצום החוב הלאומי.

דובר מטעמה מסר כי "היא תמשיך לפעול כדי להפוך את המדינה שלנו למקום טוב יותר עבור ילדינו ונכדינו, באמצעות השמעת פתרונות מדיניות שמרניים ותמיכה במועמדים רפובליקנים שיכולים לחולל שינוי".